Hoher Besuch: US-Generalkonsul schaut in Staßfurt vorbei

Kenichiro Toko war auf Stippvisite bei berufsbildendem Gymnasium in der Bernburger Straße in Staßfurt.

Staßfurt - Die zwölfte Klasse der Berufsbildenden Schulen I des Salzlandkreises Wema hatte in Staßfurt am Freitag hohen Besuch. Die Schüler durften ihre Englisch-Kenntnisse prüfen, weil der Generalsekretär des US-Konsulats in Leipzig vorbeischaute. Kenichiro Toko, der sich selbst Ken nennt, hat seit August 2020 das Amt des US-Generalkonsuls für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am US-Generalkonsulat in Leipzig inne.