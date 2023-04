In anderen Kommunen sind die Kosten für das Abspielen von Musik explodiert. Wie es in Staßfurt aussieht.

Der Stadtsee Staßfurt ist auch am kommenden Montag, 1. Mai, Ausflugsziel Nummer eins – schon so lange es das Kirschblütenfest gibt.

Staßfurt - Zu einer guten Feier gehört auch gute Musik. Erst diese bringt alles in Schwung, zusammen mit ihrem feuchten Freund, dem Alkohol. Was in privaten Räumen keine Rolle spielt, ist in der Öffentlichkeit jedoch genau reguliert. Wird dort bekannte Musik abgespielt, muss der Veranstalter die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) beteiligen.