Von „Todesstoß“ spricht ein Mitglied des Heimatvereins Hohenerxleben wegen der Betriebskostenerhöhung. Auch der SV Lok sieht sich wegen der Miete in „prekärer Lage“.

Gerade eröffnet und schon verwaist? So könnte es der neuen historischen Backstube ergehen, sollte der Heimat- und Kulturverein Hohenerxleben seine Betriebskosten für die Alte Schule nicht mehr aufbringen können.

Staßfurt/Hohenerxleben - „Der Verein hängt am seidenen Faden“, sagt Ingrid Plan. So recht freuen kann sich die Hohen-erxleberin nicht über die neue historische Backstube, die ihre Mitstreiter vom Heimat- und Kulturverein gerade eingeweiht haben. Der Grund für Plans Unmut: 491 Euro soll der Verein künftig an Betriebskosten für sein Domizil, die Alte Schule, zahlen. Und zwar monatlich.