Am 23. Juni soll sich in Hecklingen entscheiden, ob Hundebesitzer mehr Steuern zahlen. Was sagen die Volksvertreter in Schneidlingen dazu?

Schneidlingen l Zahlen Halter von Hunden in der Stadt Hecklingen künftig mehr Steuern? Nach Hecklingen, Groß Börnecke und Cochstedt haben auch Ortschaftsräte aus Schneidlingen zu dieser Frage beraten. Sie folgen ihren Amtskollegen: Damit steht auch für Schneidlingen fest, dass die von der Stadtverwaltung in Hecklingen ursprünglich angedachte Anhebung der Steuer auf jährlich 80 Euro – damit wären Hunde im Salzlandkreis in Hecklingen am teuersten – zu hoch angesetzt ist. Weil die Stadt Hecklingen ihren finanziellen Gürtel aber enger schnallen muss, um weiter zahlungsfähig zu bleiben – auch das soll in Schneidlingen von der Verwaltung ähnlich wie in den anderen Orten erklärt worden sein –, stimmten die Ortschaftsräte einem Kompromiss zu.

Wesenstest oder 400 Euro

Dieser sieht eine leichte Anhebung der Hundesteuer von jährlich 50 auf 60 Euro für das erste Tier vor. Die Stadt kassiert die Beiträge quartalsweise. Damit müssten sich Halter pro Bescheid auf Mehrkosten in Höhe von 2,50 Euro einstellen. Besitzer eines zweiten Hundes sollen statt der bisher in Rechnung gestellten 60 Euro im Jahr 80 zahlen. Wer weitere Hunde besitzt, soll mit dem dritten Tier 120 Euro löhnen. Den Haltern von sogenannten Listenhunden – das sind Rassen, die als gefährlich eingestuft sind – soll angeboten werden, einen Sachkundenachweis bei einem staatlich anerkannten Prüfer zu absolvieren. Bei Vorlage soll das Tier dann wie ein normaler Hund besteuert werden. Sonst werden 400 Euro pro Jahr fällig.

Interesse am Thema ist groß

„Die Diskussion in Schneidlingen dazu war sehr sachlich“, schildert Ortsbürgermeister Martin Zimmermann (SPD) seinen Eindruck danach. Natürlich sei das Interesse an dem Thema „riesig“ gewesen, erzählte er, dass ähnlich wie in den anderen Orten interessierte Bürger an der Beratung teilnahmen. Dabei sei deutlich geworden, dass die neu geplante Regelung für Listenhunde für einige noch nicht ganz klar gewesen sei, denkt er.

Denn ursprünglich war dieser Passus in dem Entwurf der völlig neu erarbeiteten Satzung nicht mit drin gewesen. Er wird jetzt von der Verwaltung aber eingearbeitet. Das geht auf einen gemeinsamen Antrag der Fraktion der SPD des Stadtrates und des ASH (Aktionsbündnis Stadt Hecklingen) mit Gabriele Schlichting zurück.

Die Regelung mit dem Sachkundenachweis habe einige beruhigt, denkt Zimmermann. Er sagte auch, dass es ihm wichtig war, eine Diskussion während der Beratung im Ortschaftsrat zuzulassen. Nicht jeder habe „nacheinander reden müssen“, sondern habe seine Anregungen und Fragen aus der Diskussion heraus schildern können.

Geld wird nicht für Hunde eingesetzt

So sei aber auch deutlich geworden, dass für viele der Grund der Anhebung nicht so richtig verständlich ist. „Einigen stößt sauer auf“, so Zimmermann, dass die Steuer nicht genommen werde, um die Hundehalter zu unterstützen, indem beispielsweise weitere Behälter für Hundekotbeutel aufgestellt werden, sondern dass das Geld die Kasse der Stadt füllen soll. Es sei von der Verwaltung verständlich und nachvollziehbar dargelegt worden, warum das so ist. Aber verstehen könne das der ein oder andere Bürger mit Sicherheit trotzdem nicht, denkt der Schneidlinger. Er ist Mitglied im Stadtrat. Dieser hat in der ganzen Angelegenheit das abschließende Wort. Ob der geschilderte und von den Ortschaftsräten befürwortete Kompromiss einer Anhebung der Steuer kommt oder nicht, wird sich dann am 23. Juni (18 Uhr, „Stern“ in Hecklingen) entscheiden.

Der Schneidlinger Ortschaftsrat Mario Zimmermann (Bürgerbündnis Stadt Hecklingen) sagte der Volksstimme, dass man sich im Ortschaftsrat einig gewesen sei, den Kompromiss zuzulassen. „Wir müssen irgendwo guten Willen zeigen“, sonst sehe es für die Stadt finanziell düster aus. Denn es bestehe Gefahr, wieder keinen genehmigten Haushalt zu erhalten.

Marco Berger (parteilos) stimmte ebenfalls für die mildere Variante der Steueranhebung, informierte aber, dass während der Sitzung des Ortschaftsrates seitens der Verwaltung gesagt wurde, dass die Hundesteuer ursprünglich als „Vermeidungssteuer“ eingeführt wurde, weil Hunde früher in den Städten „so viel Dreck gemacht hätten“. Da könne er nicht mitgehen. „Gerade im ländlichen Raum beschützen Hunde Grund- stücke. Für ältere Leute vermeiden sie Einsamkeit.“