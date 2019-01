Eine Betrachtung zur Hundehaltung zwischen Bode und Wipper, zwischen Hundesteuern und Hundetoilette.

Staßfurt/Güsten/Hecklingen l Blaue Fähnchen in „Tretminen“ waren es, mit denen das Ordnungsamt in Staßfurt originell auf ein ernsthaftes Problem aufmerksam gemacht hatte. Unverbesserliche Hundehalter störte das wenig. Hartleibig blieben sie dabei, ließen es weiterhin zu, dass sich ihre Vierbeiner selbst dort entleeren, wo Kinder spielen. Ein Schwerpunkt war weiterhin der Königsplatz.

Mit einer neuen Gefahrenabwehrverordnung gab der Stadtrat im vergangenen Jahr den Ordnungskräften der Stadt gesetzlich untermauerte Befugnisse, eingreifen zu können. Denn es war bis dahin nur schwer möglich, mit Strafen zu arbeiten.

Die Verordnung sieht nun unter anderem auch vor, dass jeder Halter von Tieren (auch Pferde) beim Ausführen der vierbeinigen Lieblinge in der Öffentlichkeit gewisse Behälter mit sich führen muss. Sonst drohen Ordnungsgelder.

Bilder In Hecklingen stehen diese Hunde-staionen mit „Tütchen“. Foto: Nora Stuhr



Haben sich die Regeln nun bewährt? Fred Kalcher zuständiger Sachbearbeiter Ordnungswesen bei der Stadtverwaltung Staßfurt erklärt: „Die neue Gefahrenabwehrverordnung ist erst seit 23. November 2018 in Kraft. Bei einer Kontroll-Aktion führten alle Hundeführer einen Beutel mit sich. Ob diese auch letztendlich benutzt werden, entzieht sich unserer Kenntnis.“

Leider könne auch nicht gesagt werden, ob sich mit der neuen Verordnung eine Tendenz abzeichne, wonach die Hinterlassenschaften weniger werden. Fred Kalcher trocken: „Eine Zählung der Hundehaufen hat in der Vergangenheit nicht stattgefunden, somit gibt es keine Bezugsgröße.“

Dass solche Kontrollen mitunter an personelle Grenzen stößt, zeigt sich in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper. „Unser Ordnungsamts-Außendienst hat bisher das Mitführen von Hundetüten nicht kontrolliert“, erklärt Ordnungsamts-Chefin Manuela Hüddersen in Güsten, „Weil wir nur einen Außendienstmitarbeiter für die gesamte Verbandsgemeinde haben, sind solche Kontrollen auch aus zeitlicher Sicht nicht machbar.“ Immerhin kam es bisher zu fünf Anzeigen, weil Hundehaufen von den Haltern der Tiere nicht von der Straße entfernt wurden. „Wenn das geahndet werden soll, benötigen wir allerdings auch einen entsprechenden Hinweis und Zeugen“, so Hüddersen.

Hundesteuern sind in der Stadt Güsten eine stolze Einnahmequelle. Immerhin sind im Fachbereich Finanzen 428 Hunde steuerlich erfasst, davon 37 mit ermäßigtem Steuersatz, zwei laut Steuersatzung als gefährliche. „Das Jahressoll für das Haushaltsjahr 2018 beträgt insgesamt 23.383,30 Euro, davon konnten 21.786,69 Euro tatsächlich vereinnahmt werden“, rechnet Bereichsleiterin Angelika Scholz vor.

25 Halter leisten sich dort einen zweiten Hund. Keiner einen dritten – laut Statistik.

Welche Ortsteile der Stadt Güsten eventuelle „Hunde-Hochburgen“ sind, ist nicht auszumachen, weil die Verwaltung dafür keine extra Statistiken führt.

Zu jedem zehnten Haushalt gehört ein Hund

Und wie viele Hunde sind in Staßfurt einschließlich Ortsteilen eigentlich registriert? Die Stadt Staßfurt nennt eine Zahl von insgesamt 2597. Also hat auch hier etwa jeder zehnte Einwohner in Stadt und Land einen Vierbeiner in seinem Haushalt. Steuerbefreit davon sind übrigens 48 Halter als Besitzer von Jagd-, Herden- oder Schwerbehindertenhunden.

Vergleicht man die Kernstadt Staßfurt (1173 Hunde) mit Förderstedt und dessen Ortsteilen, zeigt sich, dass dort mit 710 Exemplaren doch recht viele Vierbeiner zu Hause sind. In Neundorf sind 251 Hunde erfasst, für Löderburg 241, in Hohenerxleben 130 und Rathmannsdorf 51.

Als sogenannte „gefährliche Hunde“ eingestuft sind 41 im gesamten Gebiet der Stadt Staßfurt (Stand 20. Dezember 2018).

In Hecklingen sind derzeit (Stand 31. Dezember 2018) 810 Hunde angemeldet. Davon leben 373 in Hecklingen, 200 in Groß Börnecke, 110 kommen aus Schneidlingen und 127 aus Cochstedt. Damit hat sich die Zahl der Vierbeiner, die in Hecklingen gemeldet sind, also für die Herrchen oder Frauchen auch Hundesteuern berappt, erhöht.

Denn nachdem die Volksstimme im August berichtet hatte, dass die Verwaltung verschärft Kontrollen durchführt, meldeten 46 Hundehalter ihren Hund an. Nach wie vor geht die Verwaltung aber davon aus, dass es weitere „illegal“ gehaltene Hunde in der Stadt gibt. Daher wird weiter kontrolliert, kündigt das Ordnungsamt in Hecklingen an. Und wie sieht das aus? „Bei den Kontrollen wird überprüft, ob der Hund angemeldet ist und ob das Tier eine Hundesteuermarke trägt“, informiert die Leiterin des Ordnungsamtes Marion Strecker. Vorschrift sei, dass Hundehalter eine gültige Steuermarke vorweisen müssen, wenn sie mit dem Hund in der Öffentlichkeit unterwegs sind.

Des Weiteren werde bei der steuerlichen Überprüfung mit abgeklopft, ob für den Hund eine Haftpflichtversicherung besteht. Bei den Kontrollen werde weiter auch darauf geachtet, ob der Hund an der Leine geführt wird. Strecker dazu: „Diese Leinenpflicht betrifft alle öffentlich zugänglichen Orte innerhalb der geschlossenen bebauten Ortslage zum Schutz von Mensch und Tier.“

Hundehalter sollten auch hier sicherstellen, dass sie immer ein „Tütchen“ dabei haben, um die Hinterlassenschaften ihrer Hunde zu beseitigen. Dies werde ebenfalls durch das städtische Ordnungsamt kontrolliert.

In der Stadt Hecklingen wurden dafür im vergangenen Jahr insgesamt fünf Hundestationen, sogenannte Dog-Stationen, und drei Behältnisse für Hundekotbeutel in allen Ortsteilen aufgestellt. Die Stationen wurden über Spenden angeschafft und zeigen nach Auskunft der Verwaltung Wirkung. „Die einzelnen Stationen und auch die Behältnisse werden sehr gut angenommen. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass diese regelmäßig mit Beuteln nachgefüllt werden müssen.

„Nach meiner Ansicht hat sich durch die Aufstellung der Hundetoiletten und auch der Behälter die Sauberkeit in den Orten verbessert“, meint Strecker.