Mit einer neuen Hundesteuersatzung will die Verwaltung in Hecklingen stärker gegen Hundebesitzer vorgehen, die keine Steuern zahlen.

Hecklingen l Die Hundesteuer ist in Hecklingen aktuell Thema. In der kommenden Woche wird der Stadtrat am 23. Juni entscheiden, mit welchen Beiträgen Halter künftig zur Kasse gebeten werden. Andere Preise sind aber nicht die einzige Änderung in dem Regelwerk. „Es wurde komplett überarbeitet und neu aufgestellt“, teilte Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) kürzlich während einer öffentlichen Beratung in Groß Börnecke mit. Seit Jahren würde die Kommunalaufsicht der Landkreisverwaltung „Verstöße anmahnen“, sagte er. Jetzt habe man es geschafft, die Satzung so aufzusetzen, dass sie rechtssicher sei, so der Bürgermeister.

„Sind denn jetzt auch alle Hunde der Stadt erfasst?“ Mit dieser Frage meldete sich Marina Feldheim (WGH) zu Wort. Es sei nicht so, dass man das zu hundert Prozent abdecken könne, entgegnete der Bürgermeister sinngemäß. Sicher würden immer Anmeldungen dazu kommen. Er sagte, dass schon vor einiger Zeit eine große Welle in Gang gesetzt wurde, nachdem die Stadt öffentlichkeitswirksam angekündigt hatte, verschärft gegen Steuersünder vorzugehen.

Daran soll jetzt festgehalten werden. Und noch mehr. Die neue Satzung ist rechtssicherer, erklärt Kämmerer Sascha Meinert auf Nachfrage der Volksstimme. „Das gibt uns auch mehr Möglichkeiten, gezielter gegen Halter nicht angemeldeter Hunde vorzugehen.“ Er sprach nach wie vor von einer „hohen Dunkelziffer.“

Durch die angestrebten verschärften Rechtssicherheit sei es für die Verwaltung möglich, Ordnungswidrigkeiten zu erlassen. „Wir werden vehement darauf drängen. Kontrollen nehmen zu und Verstöße werden geahndet“, kündigt der Kämmerer an, dass die Verwaltung in die Offensive geht.

Wie soll das möglich sein? „Dass wir es machen, steht definitiv fest.“ Auf die Durchführung eingehend, wurde mitgeteilt, dass die Verwaltung dabei sei, „das zu prüfen.“

Papier wurde überarbeitet

Über die neuen Möglichkeiten der Satzung wurden Dienstagabend auch noch einmal die Mitglieder des Hauptausschusses informiert. „Mit der neuen Satzung haben wir eine verschärfte Handhabe gegen Halter nicht angemeldeter Hunde vorzugehen“, so Epperlein gestern gegenüber der Volksstimme. Der Bürgermeister ist zugleich Vorsitzender des Hauptausschusses. Er informierte, dass die Mitglieder, die neu aufgestellte Hundesteuersatzung einstimmig befürwortet haben. In den vergangenen Wochen war das neu aufgestellte Paragrafen-Papier in den Ortschaftsräten hoch und runter diskutiert und im Nachgang von der Verwaltung noch einmal überarbeitet worden.

Das Hauptaugenmerk liegt hier auf den Preisen für die Steuer. Die Stadt hatte ursprünglich vorgeschlagen, jeden ersten Hund mit 80 Euro im Jahr zu besteuern.

Damit hätte die Kleinstadt aber die höchste Steuer im gesamten Salzlandkreis. Räte hatten sich gegen diese als zu „krass“ bezeichnete Steigerung ausgesprochen und dafür mehrheitlich einem von der Verwaltung als Option offerierten Mittelweg zugestimmt, weil das für den angestrebten Haushaltsausgleich wichtig ist.

Diese abgespeckte Form der Hundesteuer-Anhebung sieht vor, die Preise von derzeit jährlich 50 Euro für den ersten Hund auf 60 Euro anzuheben. Besitzer eines zweiten Tieres sollen statt der bisher in Rechnung gestellten 60 Euro 80 Euro und 120 Euro für jeden weiteren Hund zahlen. Den Haltern von Listenhunden soll angeboten werden, einen Sachkundenachweis mit ihren Tieren zu absolvieren. Bei Bestehen, werden auch als gefährlich eingestufte Hunde (Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier) wie die anderen Hunde besteuert. Sonst werden 400 Euro pro Jahr fällig.

Der Hauptausschuss hat diesem Vorschlag am Dienstag einstimmig grünes Licht gegeben, nachdem die Mehrheit der Ortschaftsräte ebenfalls dafür war. Das letzte Wort hat der Stadtrat dann am kommenden Dienstag (18 Uhr, „Stern“).

Die dann erneut zur Abstimmung gestellte Satzung sieht ähnlich wie ihre Vorgänger-Version aber auch Steuerbefreiungen vor. Von der Hundesteuer ausgenommen sind beispielsweise Jagdhunde, wenn sie als solche ausgebildet und zur Jagd eingesetzt werden. Aber auch Blindenhunde werden nicht besteuert. Unter bestimmten Voraussetzungen müssen auch Züchter für Welpen bis zu einem bestimmten Alter nichts zahlen.

„Wichtig ist, dass wir mit der neuen Satzung jetzt keinen rechtsfreien Raum mehr haben“, stellt Sascha Meinert fest.