Landwirt Sebastian Hauser aus Atzendorf hat einen Müllverbrecher bei frischer Tat ertappt.

Atzendorf l Es war ein stinknormaler Arbeitstag für Sebastian Hauser: Der Landwirt aus Atzendorf ackert seit den frühen Morgenstunden an dem Donnerstag des 28. Mai mit seinen Mitarbeitern auf einem Kartoffelfeld an der Landstraße Richtung Magdeburg, als gegen 19.30 Uhr der Anruf eines Kumpels kommt. Der fährt gerade über die Feldwege in Richtung Glöthe zum Moosschacht und will gemütlich angeln, als er nur einen Feldweg von Sebastian Hauser entfernt einen Bautransporter stehen sieht.

Verdächtiger braust davon

Da stimmt doch etwas nicht! Der Kumpel dreht und fährt hin. Jetzt springt der Mann, der auf dem Transporter steht, von der Ladefläche, setzt sich ans Steuer und braust davon. Am Feldweg sieht der Kumpel einige Holzlatten und Linoleumfußboden liegen. Er fährt hinterher, als der Transporter auf die Landstraße Richtung Magdeburg abbiegt.

„Da rief er mich an und fragte, was er jetzt machen soll“, erzählt Sebastian Hauser die Story. „Da habe ich schon kurz überlegt, denn so was darf ja auch nicht in eine wilde Verfolgungsjagd ausarten.“ Seit Jahren ärgert sich der Landwirt über Tonnen an Bauschutt, Möbeln und Elektrogeräten, die einfach auf ihre Felder gekippt werden. Sebastian Hauser, der mitten auf dem Kartoffelfeld steht, sagt am Telefon: „Bleib‘ a‘ mal dran! Und ruf die Polizei.“

Bilder Nur ein paar Holzlatten und Linoleumfußboden kann der Verdächtige abwerfen, bevor er erwischt wird. Den Großteil der Müllladen hat er noch auf...



Gesagt, getan. Während der Kumpel schon an der Kreuzung nach Borne vorbei in Richtung Magdeburg fährt, ruft Hauser seinen Feldarbeitern zu, er müsse mal kurz weg und ist mit seinem Auto schnell auf der Landstraße.

Polizei am Telefon

Von der Polizei kommt am Telefon für den Kumpel das „Go“: Er soll sich an die Straßenverkehrsordnung halten, dran bleiben, Kennzeichen nennen – es war ein Staßfurter Kennzeichen – und das Auto beschreiben.

Das Verfolgen im Auto ist laut Polizei übrigens gar nicht mal schlecht in solchen Fällen: „Dabei muss man sich an die Straßenverkehrsordnung halten, also das Tempolimit einhalten, sich und den anderen nicht in Gefahr bringen, den Verfolgten nicht ausbremsen oder drängeln“, erklärt Sprecher Marco Kopitz vom Polizeirevier Salzlandkreis. „Täter nach frischer Tat zu verfolgen ist durchaus hilfreich, wenn die Polizei Zeugen braucht.“

Sebastian Hauser kann aufschließen. Es geht für die drei Fahrzeuge bis kurz vor Magdeburg, wo der Müllsünder auf einen Feldweg Richtung Westen abbiegt. Die Polizei verfolgt über das Handy des Kumpels den genauen Standort der Dreier-Kolonne. Die Polizeidirektion Nord aus Magdeburg informiert über Funk alle Polizisten im Einsatz über die Sache.

Fahrzeug wird herausgezogen

Westlich von Magdeburg geht es jetzt wieder in Richtung Stadtzentrum, Diesdorfer Straße. Dort ist gerade ein Unfall, den die Polizei vor Ort aufnimmt. Die Beamten wissen Bescheid, erkennen das Fahrzeug und ziehen es aus dem Verkehr. Die Sache wird aufgenommen. Hauser und sein Kumpel sagen als Zeugen aus.

Allerdings reicht es bei der Polizei nicht für eine Anzeige der Umweltstraftat wegen illegaler Müllverkippung. „Der Zeuge, der vorbildlich gehandelt hat, musste uns gegenüber auf Nachfrage einräumen, dass er die Handlung an sich nicht gesehen hatte, sondern er hat nur den Verdächtigen dort stehen sehen“, erklärt Frank Küssner, Sprecher der Polizeidirektion in Magdeburg. „Außerdem hat der Mann eine plausible Erklärung geliefert, was er dort gemacht hat.“ Uriniert.

Aber egal ob Strafanzeige oder nicht – wichtiger ist es, dem Übeltäter ein schmerzlich hohes Ordnungsgeld aufzudrücken. Das wiederum kann das Ordnungsamt im Salzlandkreis tun, das bei illegalen Müllverkippungen als Ordnungswidrigkeiten ermittelt.

Hohe Ordnungsgelder

Denn Sebastian Hauser macht später Fotos von der Abladestelle bei Atzendorf und erkennt das Material wieder: Den Großteil derselben Holzlatten und Linoleumfußböden hatte der Müllsünder noch auf seiner Ladefläche, als er in Magdeburg gestoppt wird. Hauser meldet die Sache der Stadt Staßfurt, die Anzeige erstatten will und mit dem Salzlandkreis bei Umweltsünden zusammenarbeitet.

„Das war das erste Mal, dass wir jemanden erwischt haben“, ist sich Sebastian Hauser der Sache sicher. Den Müll am Feldweg hat der Landkreis mit seinem Kreiswirtschaftsbetrieb entsorgt.

Erst im Mai hatte der Salzlandkreis nach langen Ermittlungen 6000 Euro verhängt gegen einen Mann, der Schrott bei Großmühlingen abgeladen hatte. Der Landrat Markus Bauer (SPD) hatte Müllsündern erst vor kurzem wieder deutlich den Kampf angesagt. Über Typenschilder auf Elektrogeräten und noch höheren Bußgeldern will man dem Umweltfrevel Einhalt gebieten.