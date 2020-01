Der Löderburger Malermeister Birger Schenk vermittelt seine künstlerische Ader im Salzlandtheater.

Staßfurt/Löderburg l Es ist schon außergewöhnlich, dass ein Handwerksmeister in einen Musentempel geht, um seine Arbeit zu präsentieren.

Für Birger Schenk war es abzusehen. Seit Jahren verfolgt der Malermeister zielstrebig den Weg der Kunstmalerei. Nachdem er vor zwei Jahren erfolgreich an die Staßfurter Theaterleitung herangetreten war mit der Frage, hier seine Werke auszustellen zu dürfen, forcierte der Löderburger seine Arbeit im eigenen Atelier.

Wirtschaftlich denken

Die meisten Ausstellungsstücke sind seit dem entstanden, einige aber auch schon zuvor. Je nach Größe und Motiv benötigte der Meister zwischen etwa fünf Stunden und eine Woche für so ein Werk. Auch wenn ihn offensichtlich die Muse geküsst hat, muss der Unternehmer weiterhin wirtschaftlich denken, um existieren zu können.

Ab Sonnabend, 25. Januar, wird nun eine Vielzahl seiner Werke – Landschaften, Figuren, Fantasiemotive überwiegend in Anlehnung an den Jugendstil – im Rangfoyer des Salzlandtheaters zu sehen sein.

Die Gemälde in Öl und Acryl auf Leinwand heißen „Frau am Meer“, „Dschungel“ und „Blumenfrau“. Auf die Betrachter warten eine „Seeschlacht“, die „Karibik“. Oder ein „Engel“ wie ihn Leonardo da Vinci einst schuf, auch der „Hase“ von Albrecht Dürer.

Bild auch Leipzig

Modernes wie die „Fische“ findet sich im vielfältigen Spektrum der Motive ebenfalls wieder. Dieses etwa ein mal zwei Meter große Werk durfte Schenk auf Einladung auch schon auf der Mitteldeutschen Handwerksmesse in Leipzig bestaunen lassen.

Das Künstlerisch-Kreative hat Birger Schenk in seinem Beruf schon immer fasziniert, auch wenn er nie Kunst studierte. Seit er vor 16 Jahren sein Meisterstudium erfolgreich abgeschlossen hatte, hörte das Lernen auch nicht auf. Als Autodidakt verfolgte und verfolgt er kontinuierlich das Ziel, die beschriebene Malerei immer perfekter zu beherrschen, belegte Kurse bei freien Künstlern in Berlin und München. Seine Erfahrung, Tipps und Tricks vermittelt Birger Schenk wiederum im Löderburger Atelier auch interessierten Hobbymalern.

Der Mittfünfziger macht zudem keinen Hehl daraus, warum er die Ausstellung noch präsentiert: „Die Leute sollen wissen, dass ich nicht nur Tapeten kleben kann, sondern auch künstlerisch aktiv bin.“

Die körperlich schwere Arbeit eines Malers kennt Birger Schenk mittlerweile schon fast vier lange Jahrzehnte. Der 55-Jährige will einfach nicht mehr so viele, bis zu 25 Kilogramm schwere Farbeimer und Putzsäcke schleppen, sucht in der Illusions- und Wandmalerei ein Aufgabenfeld, welches schnellstmöglich den Schwerpunkt seiner Arbeit ausmachen soll. Die bisherige „Knochenarbeit“ bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres fortzusetzen, das kann und will sich der Malermeister jedenfalls nicht vorstellen.

Über die Ausstellung, die am Sonnabend nächster Woche, ab 10 Uhr eröffnet wird, freut sich unterdessen auch der Theaterleiter schon. „Schön, dass sich wieder ein Aussteller aus der Region angeboten hat“, so Stephan Czuratis. „Unser Haus mit seinen Räumlichkeiten steht für darstellende Kunst wie von Malern oder Fotografen immer offen.“ Zuletzt hatte Johanna Burger, die im Theater ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolvierte, eine Fotoausstellung bestückt, die über das Wirken des Salzlandtheaters berichtete.

Man versuche, möglichst alle zwei bis drei Monate etwas Neues zeigen zu können.

Und so werden im Frühjahr auf Birger Schenk Arbeiten des Kunstkurses der Oberstufe vom Staßfurter Dr.-Frank-Gymnasium folgen.

Eröffnung der neuen Ausstellung Illusions- und Wandmalerei im Rangfoyer des Salzlandtheaters Staßfurt von und mit Birger Schenk: Sonnabend, 25. Januar, ab 10 Uhr. Die gut 30 Gemälde sind zu den Veranstaltungen des Salzlandtheaters zu besichtigen, auch während der Öffnungszeiten des Theaterbüros, montags bis freitags 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.