Neue Spielzeit Im Salzlandtheater Staßfurt wird das Publikum sehnsüchtig erwartet

Comedy, Schauspiel, Bandauftritte und Konzerte. Am nächsten Freitag, 17. September, startet das Salzlandtheater in die neue Spielzeit 2021/2022. Im Interview verrät Theaterleiter Stephan Czuratis, was die Bühne in dieser Saison bereithält, welche Herausforderungen die Corona-Auflagen mit sich bringen und wie schwierig der Betrieb der Spielstätte geworden ist, die vom Förderverein des Salzlandtheaters getragen wird.