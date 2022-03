Im Schneidlinger Park sollen sich Eichhörnchen wohlfühlen

In den Park von Schneidlingen sollen Eichhörnchen ziehen. Mitglieder des Vereins „Hecklingen – Gemeinsam Zukunft gestalten“ bereiten Voliere vor

Schneidlingen - „Eins kommt wahrscheinlich schon am Dienstag.“ Martin Zimmermann ist etwas aufgeregt. Und voller Vorfreude. Der Schneidlinger Ortsbürgermeister hatte schon länger vor, Eichhörnchen in den hiesigen Park einziehen zu lassen. Als er vor einigen Wochen einen TV-Bericht aus der Wildtierauffangstation Ballenstedt sah, rief er direkt dort an.