Staßfurt - Gleichgültig, ob Gedichte, Krimis oder Heiteres: Die Landesliteraturtage sollen das Interesse am Lesen wecken. Mit mehr als 40 meist kostenlosen Veranstaltungen. Der Salzlandkreis trägt die Landesliteraturtage 2023 zum zweiten Mal aus: Der Titel der Veranstaltung „Ich liebe Dich wie Salz“ basiert auf Märchenmotiven der Brüder Grimm.

Landesweites Literaturfest

Das landesweite Literaturfest dauert vom 10. bis 24. September und steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Reiner Haseloff. Dabei treffen Literaturschaffende – auch solche, die es bei Workshops im Vorfeld selbst versucht haben – auf ein zu Recht gespanntes Publikum.

Bei mehr als 40 meist kostenlosen Veranstaltungen, von der klassischen Lesung bis zum Poetry Slam an 20 verschiedenen, teils ungewöhnlichen Orten, geht es über 14 Tage und quer durch den Landkreis. Zugesagt haben Domenico Müllensiefen und Autoren wie Roland Rittig, Wahid Nader, Albrecht Franke oder auch Cornelia Marks, Sylke Scheufler und Charlotte Buchholz, um ihre Bücher vorzustellen.

Lesungen im gesamten Salzlandkreis

Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt den Salzlandkreis mit 45.000 Euro, weitere 10.500 Euro schießt der Landkreis hinzu. Den Zuwendungsbescheid überreichte Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) Mitte Mai im Tilly-Saal in Staßfurt an Landrat Markus Bauer (SPD). Anlass war die Vorstellung des Programms für das diesjährige Literaturfest, das an verschiedenen Orten ausgerichtet werden soll – etwa in Staßfurt, Bernburg, Schönebeck und Aschersleben.

Seit 1992 haben die Landesliteraturtage übrigens ihren Platz im Kulturkalender Sachsen-Anhalts. In den ersten beiden Jahren waren sie in Dessau verankert und konnten sich dort entwickeln. Seit 1994 fanden sie an jährlich wechselnden Orten statt und seit dem Jahr 2000 im Zusammenspiel von Kommunen und ihren jeweiligen Landkreisen.

Bücher im Theater, Bibliotheken und Schulen

Gedichte, Krimis oder Heiteres: Gelesen in Bibliotheken, in Theatern, an Schulen oder im Ringheiligtum Pömmelte. Von Ausgezeichneten, von bekannten und womöglich weniger bekannten Autoren. Stets aber vorgetragen von Menschen, die eins eint: die Liebe zur Literatur. Zuhören, sich unterhalten, sich inspirieren lassen. Die 32. Landesliteraturtage Sachsen-Anhalts, ausgerichtet vom Salzlandkreis, versprechen viel. Feierlich eröffnen werden die Landesliteraturtage übrigens im Bernburger Carl-Maria-von-Weber-Theater Landrat Markus Bauer und Minister Armin Willingmann (beide SPD).

„Wir wollen möglichst viele passende Leseorte dafür binden, gern auch bisher ungewohnte und über die Region verteilt. Und wir wollen Projektpartner gewinnen, die sich begeistern für die Auseinandersetzung mit dem literarischen Schaffen in der Region, um insbesondere junge Menschen ebenso für das Lesen zu begeistern und letztlich auch unsere Bibliotheken und kulturellen Einrichtungen zu stärken“, unterstrich Kulturdezernentin Petra Czuratis im Zusammenhang mit den Vorbereitungen der Literaturtage.

Mit der mehrtägigen Veranstaltung soll zudem die Vielfalt der Literaturlandschaft des Landes präsentiert werden. Dazu dient ein gelungener Mix aus regionalen und überregionalen Impulsen. Die Gegenwartsliteratur steht wie immer im Fokus. Schließlich sei es eine wichtige Aufgabe, das Interesse an Literatur zu wecken.