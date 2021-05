Immer Ärger mit der braunen Tonne

Gängelei, Willkür, Unverhältnismäßigkeit. Kai Denkewitz aus dem Salzlandkreis fühlt sich in den Auseinandersetzungen mit dem Kreis um die Biotonne nicht fair behandelt. Nun will er den Sachverhalt vor Gericht klären.

Staßfurt - Eine Zeit lang musste Kai Denkewitz im Kopf Abstand nehmen. Zu sehr hatte er sich aufgeregt, er musste an seine psychische Gesundheit denken. Doch mittlerweile weiß er für sich, dass er sich das nicht mehr gefallen lassen möchte.

Denkewitz wohnt im Salzlandkreis. Wo genau, möchte er lieber nicht in der Öffentlichkeit sagen. Der junge Mann ist seit 2020 wieder in seiner alten Heimat und wieder im alten Elternhaus. Damit fing der Ärger an. Schon bald nach dem Umzug meldete sich der Kreiswirtschaftsbetrieb bei ihm.

Seit 2015 und der Einführung der Biotonne waren seine Eltern davon befreit. Als Denkewitz sich nun umgemeldet hatte, meldete sich der Kreiswirtschaftsbetrieb: Die Befreiung galt nicht mehr.

Die Jahre davor hatte die Familie per Komposter auf dem Grundstück so gut wie alle Bioabfälle selbst entsorgt. Eine braune Tonne brauchte es daher nicht. Für die wenigen Abfälle, die nicht kompostierbar waren, hatte die Familie eine Übereinkunft mit der Nachbarin. Diese hatte eine Biotonne und nahm die Abfälle mit in ihre Tonne.

Befreiungsantrag sei ein „Scheinantrag“

Nun befindet sich Kai Denkewitz wie viele andere im Salzlandkreis seit Monaten im Streit mit dem Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB). Ihn stört vor allem die Art und Weise, wie mit ihm kommuniziert wird. „Ich fühle mich an den Pranger gestellt und gegängelt“, sagt er. So wäre der Befreiungsantrag sehr umfangreich. „Man muss sich rechtfertigen, Nachweise bringen wie Fotos und Maße des Grundstücks. Das ist unverhältnismäßig.“ Er bezeichnet es als „Stasi-Methoden“. Der ganze Antrag ist für ihn ein „Schein-Antrag. Es ist quasi unmöglich, sich von der Biotonne befreien zu lassen.“ Für ihn besteht ein Anschluss- und Benutzungszwang.

Die Biotonne wurde 2015 im Salzlandkreis eingeführt. Grundsätzlich muss der Kreiswirtschaftsbetrieb davon ausgehen, dass in allen Haushalten Rest- und Bioabfall anfällt. Immer wieder wenden sich Leser an die Volksstimme, die nicht verstehen, warum sie jetzt eine Biotonne brauchen. Diese kostet derzeit 22,80 Euro pro Person. Erst vor zwei Wochen hatte sich eine Staßfurter Familie an die Volksstimme gewandt, weil plötzlich eine Biotonne vor der Tür stand.

Von ähnlichen Erfahrungen berichtet auch Frank Baldamus aus Neundorf. „In weiser Voraussicht hatte ich die Befreiungskarte von der braunen Tonne per Einschreiben zurückgeschickt und noch eine Kopie angefertigt. Nach einigen Wochen wurde die Tonne wieder abgeholt. Ich war allerdings kein Einzelfall, man hatte zeitgleich mehreren Einwohnern aus Neundorf die Tonne einfach so vor die Tür gestellt“, schreibt er.

Dass es fast unmöglich ist, sich von der Biotonne befreien zu lassen, hatte KWB-Betriebsleiter Ralf Felgenträger bereits vor zwei Wochen gegenüber der Volksstimme erklärt. Die betroffenen Bürger könnten „zu fast 100 Prozent nicht nachweisen, dass sie keine Biotonne benötigen“, so Felgenträger. Und wenn es nur Knochen oder Blumensträuße seien, die in die Biotonne gehören.

Müll darf nicht zum Nachbarn gegeben werden

Zurück zu Kai Denkewitz. Er sagt, dass er Bioabfälle auch zum Depot bringt. „Dafür bezahle ich auch“, sagt er. Und Knochen? „Ich könnte theoretisch Vegetarier sein“, so Denkewitz. Für ihn sind die Vorgaben zu starr und greifen viel zu sehr und unrechtmäßig in die Privatsphäre ein. Übrigens ist es auch nicht erlaubt, Müll über den Zaun zum Nachbarn zu geben. Das kann sogar strafrechtliche Konsequenzen haben. „Es wird unterstellt, dass wir Straftäter sind“, sagt Denkewitz.

Laut KWB-Betriebsleiter Ralf Felgenträger nutzen aktuell 21.000 Haushalte keine Biotonne. Der Anschlussgrad liege bei 80 Prozent. Im Salzlandkreis gibt es etwa 98.400 private Haushalte. „Diese genannten 20 Prozent setzen sich aus Haushalten zusammen, die seit 2015 vom Anschluss- und Benutzerzwang befreit sind“, teilt der Salzlandkreis mit. „Damals konnten Haushalte freiwillig angeben, dass sie die Voraussetzungen zur Befreiung erfüllen.“ Befreite Haushalte werden anlassbezogen überprüft. „In der Regel stellt der Kreiswirtschaftsbetrieb dann fest, dass eine ausreichende Verwertung nicht gewährleistet ist. Diese Haushalte erhalten dann eine Biotonne.“

Weiter heißt es: „Der Kreiswirtschaftsbetrieb stellt bei den regelmäßigen Überprüfungen fest, dass insbesondere der Verbleib von nicht kompostierbaren Abfällen wie Knochen, Lebensmittelabfälle und von Schimmel oder Parasiten befallene Pflanzenabfälle für die meisten Haushalte eine Herausforderung darstellt. Grund: Diese genannten Abfälle werden tatsächlich in der Restabfalltonne entsorgt oder anderen für ihre Haustiere überlassen. Beides ist jedoch nicht zulässig.“

Aktuell bezahlt Kai Denkewitz für die Biotonne. So wie auch der Rest der Familie. Ein Befreiungsantrag der Mutter wurde abgelehnt. Denkewitz will sich nun juristisch wehren. Er will vor Gericht klären lassen, ob die Vorgehensweise in Ordnung ist. Geht es gegen den generellen Anschlusszwang oder die seiner Meinung nach überzogene und in die Privatsphäre eingreifende Nachweispflicht für die Biotonne? „Das ist noch in Bearbeitung“, so Denkewitz. Er sucht zudem noch Mitstreiter für den Gang vor das Gericht.