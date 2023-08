Auch in der Stadt Hecklingen sind immer mehr Menschen auf die Unterstützung der Tafel angewiesen.

Immer mehr Nutzer der Tafel in Hecklingen

Hecklingen - „Insbesondere seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Nutzerzahlen der Hecklinger Tafel stark gestiegen. Diese erhöhte Nachfrage stellt die Tafel vor logistische und organisatorische Herausforderungen“, sagte die Teamleiterin für Soziale Dienste und Tafeln des AWO-Kreisverbandes Salzland, Kerstin Henze, der Volksstimme. Zudem ergebe sich in Hecklingen ein weiteres Problem wegen eines Wasserschadens, der im Dezember 2022 in den Räumen hinter dem Stadtsaal „Stern“ aufgetreten ist.