Die Stadt bereitet den Verkauf des Cochstedter Rathauses vor. Es gibt einen Kaufinteressenten.

Hecklingen l Die Fäden zur Vorbereitung einer möglichen Veräußerung des Cochstedter Rathauses werden weiter gesponnen. Die Verwaltung in Hecklingen ist nach wie vor bemüht, das Gebäude zu veräußern. Jetzt wurde ein Wertgutachten für den potenziellen neuen Besitzer erstellt. „Wir werden uns mit dem Kaufinteressenten darüber in naher Zukunft dazu telefonisch verständigen, wie es weiter geht“, sagte Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH).

Verkauf wäre ein Gewinn

„Wenn es zur Veräußerung kommen sollte, ist das ein Gewinn für die Stadt“, meinte er. Der Verkauf sei schon längerfristig geplant, laufe schon eine ganze Weile. Im Vorfeld sei die Stadt verpflichtet, ein Wertgutachten – es schafft Klarheit über den Verkehrswert der Immobilie – als Nachweis anfertigen zu lassen, erklärte er.

Zahlen wollte Epperlein noch nicht nennen, solange die Gespräche laufen; auch, wer der potenzielle Käufer ist, könne er noch nicht mitteilen, begründete er, warum er im Moment noch nicht konkret werden kann.

Cochstedts Ortsbürgermeister Wolfgang Weißbart (Die Linke) sagte, dass die Verhandlungen zur Veräußerung in den Händen der Verwaltung in Hecklingen liegen. Dazu, was mit dem Gebäude nach seinem Verkauf passieren könnte, ob es öffentlich oder privat genutzt werden soll, kann der Ortschef keine Auskunft geben. „Dazu kann ich wenig sagen“, meinte er, da er in die Verkaufsverhandlungen nicht eingebunden sei.

Weitere Nutzung unklar

Allerdings sei das aus dem 19. Jahrhundert stammende Rathaus allein schon aus seiner Historie heraus eng mit dem Ort verwurzelt, hinzu komme, dass sich in dem Objekt sein Büro befindet, in dem auch die Beratungen des Ortschaftsrates stattfinden. Und der Heimatverein habe darin sein Domizil.

Hingegen ist der Hort der Kita im vergangenen Jahr zurück zu den „Hakelspatzen“ gezogen. Der Jugendclub dagegen hat im Rathaus nach wie vor seinen festen Sitz. „Wenn das Rathaus nicht mehr da ist, würde etwas fehlen“, steht für Weißbart fest, dass im Fall der Veräußerung, Ausweichmöglichkeiten für die im Haus noch befindlichen Örtlichkeiten gefunden werden müssten.

Er machte darauf aufmerksam, dass die Fassade und das Dach des Gebäudes nach der Wende mit Fördermitteln ausgebaut wurden. Dagegen sei im Inneren bis auf ein paar kleinere Schönheitsreparaturen nicht viel passiert. Rund 20 Zimmer befinden sich seiner Schätzung nach darin. Bevor das Rathaus in den 1990er Jahren bis zur Gründung der Verwaltungsgemeinschaft als Sitz der eigenständigen Stadt Cochstedt fungierte, war es ein Lehrlingswohnheim. „Es hat für Cochstedt immer eine Bedeutung gehabt“, so Weißbart.

Beim Nachbarn Wohnungen im Rathaus

Im Nachbarort Groß Börnecke hat die Stadt Hecklingen das Rathaus vor einigen Jahren bereits veräußert. Heute befinden sich in dem Objekt Wohnungen, die privat vermietet werden. Das Büro der Ortsbürgermeisterin musste nach dem Verkauf in das Gebäude des Grundschulzentrums „Bördeblick“ umziehen.

Auch für Cochstedt wurde der Stadt der Verkauf von Finanzexperten einer Consultingfirma als eine von vielen weiteren Maßnahmen empfohlen, um das Loch im Haushalt zu stopfen. Als sie im vergangenen Jahr ein Gutachten präsentierten, war der Hort der Lebenshilfe der Kita „Hakelspatzen“ noch in dem Rathaus untergebracht. Ende 2018 zog er aus.

In dem Gutachten wird vorgerechnet, dass die Stadt das Gebäude Jahr für Jahr bezuschussen muss. Aufwendungen seien nicht mit den Mieteinnahmen gedeckt. „In der Vergangenheit wurden sowohl die Kosten der Infrastruktur, als auch die Verbrauchs- und Instandhaltungskosten von der Kommune getragen. Dies ist nicht nachvollziehbar, zumal der Hort nicht von der Gemeinde, sondern einem gewinnorientierten Dritten betrieben wird“, heißt es in der Analyse.

Rathaus ist nicht wirtschaftlich

Und weiter: „Um eine kostendeckende Bewirtschaftung des Gebäudes zu ermöglichen, müsste eine monatliche Warmmiete von rund 2500 Euro erzielt werden. Dies wäre nach den Daten der Vergangenheit unrealistisch, denn es wurden Warmmieten von rund 600 Euro pro Monat erzielt.“ Die Prüfer kommen zu dem Ergebnis: „Die Veräußerung des Rathauses Cochstedt wäre daher der einzige Weg, um die laufenden Aufwendungen zu eliminieren.“

Die Grundfläche des Hauses beträgt rund 1180 Quadratmeter und verfügt neben dem Keller über zwei Etagen und ein Dachgeschoss.