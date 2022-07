Der Salzlandkreis bietet wieder Impftermine an. Doch das Impfzentrum in Staßfurt musste zwischenzeitlich geschlossen werden, um geordnete Verhältnisse herzustellen. Der Impfstoff ging aus, das Gebäude wurde überrannt und die Kommunikation war schlecht.

Aschersleben/MZ - Noch drei Tage später ist Martin Haustein außer sich. Der Ärger ist seiner Stimme am Telefon deutlich anzuhören. In der Zeitung hatte der 66-jährige Ascherslebener gelesen, dass der Salzlandkreis in Staßfurt wieder Impftermine anbietet: einen am vergangenen Freitag und einen weiteren im August. Das Angebot wollten er und seine Partnerin gerne wahrnehmen und sich die vierte Spritze gegen das Coronavirus geben lassen.