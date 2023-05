Schlechter Zustand der Gerätehäuser In 20 Jahren hat sich bei der Feuerwehr in Cochstedt nichts getan

Hecklingens Stadtwehrleiter Steffen Bruchhardt hat in seinem Jahresbericht erneut scharfe Kritik geübt, insbesondere was die Probleme der Ortswehr Cochstedt betrifft. Was ein Prüfer feststellen musste, als er nach fast 20 Jahren mal wieder vorbeikam.