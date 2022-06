In Egeln heißt es weiterhin lüften statt filtern

Wie hier im Frühjahr in der Grundschule Wolmirsleben sollen sich die Grundschüler der Verbandsgemeinde auch in Zukunft sorgenfrei zum Unterricht begeben können.

Egeln - Auf Anregung von Christian Meyer (Fraktion SPD/Freie des Verbandsgemeinderates) hatte sich der Ausschuss für Kultus und Soziales in seiner jüngsten Sitzung im Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Wolmirsleben mit diesem Thema beschäftigt. Dort wurde darüber diskutiert, ob in den Klassenräumen Luftfilter eingebaut werden sollen. „Die Kinder hatten im letzten Winter beim Lüften der Fenster in dicken Jacken in den Klassenräumen gesessen. Das möchte ich nicht mehr akzeptieren“, sagte der Kommunalpolitiker, der selbst zwei schulpflichtige Kinder hat. Meyer schlug vor, sich von einem Fachplaner beraten zu lassen, ob der Einsatz solcher Anlagen, ob mobil oder festinstalliert, sinnvoll ist.