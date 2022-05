In Staßfurt entscheidet das Los für Wohnungen im Haus am See

Beim Haus am See in Staßfurt sollen im kommenden Jahr die ersten Mieter einziehen. Die Wobau ruft weiter zu Bewerbungen auf.

Die Wohnungen im „Haus am See“ von der Wobau in Staßfurt sollen im kommenden Jahr bezogen werden. Die Verlosung soll im Januar oder Februar 2022 erfolgen.

Staßfurt - Der Wohnungsbau im „Haus am See“ von der Wobau am Stadtsee in Staßfurt kommt voran. Derzeit wird an der Fassade des Gebäudes gearbeitet. Auch der Innenausbau samt Trockenbau läuft. So die Lage beim Prestigeprojekt der kommunalen Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt (Wobau).