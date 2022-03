In Staßfurt wird im Impfpunkt wieder gegen Corona geimpft

Mehrere Hundert Termine wurden in Staßfurt bereits vergeben. Anmeldungen sind nur am Telefon möglich.

172 Impflinge wurden am ersten Tag in Staßfurt geimpft.

Staßfurt - Seit Dienstag wird im Impfpunkt in der Bodestraße 11 in Staßfurt wieder gegen Corona geimpft. Nicole Duwenkamp und Melanie Bendler vom Arbeiter-Samariter-Bund impfen einen von 172 Impflingen am ersten Tag. Darunter waren nicht nur Drittimpfungen. Auch 19 Erstimpfungen wurden vergeben.