Die ehemalige Malzfabrik in Etgersleben sieht von weitem aus wie eine Festung oder ein Gefängnis. Der ungenutzte Gebäudekomplex verfällt immer mehr. Er soll deshalb so schnell wie möglich abgerissen werden. Foto: René Kiel

Die ehemalige Malzfabrik in Etgersleben soll abgerissen werden. Die Kosten sind enorm.

Etgersleben l Die ehemalige Malzfabrik, die einst zur Brauerei in Staßfurt gehörte, hatte kurz nach der Wende ihren Betrieb eingestellt. Dann zog der riesige Gebäudekomplex, der von weitem an ein Gefängnis erinnert, einen Investor aus Sangerhausen an. Er wollte dort eine Pilzzucht betreiben. Doch auch dieses Geschäft währte nicht lange. Seit diesem Zeitpunkt ist der Betrieb dem Verfall ausgesetzt.

Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) sprach von einem Schandfleck. „Irgendwann wird das einsturzgefährdete Objekt gefährlich. Man kann es nicht einhundertprozentig sichern“, sagte der Verwaltungschef. Und da die Ruine auch einige Kinder als Abenteuerspielplatz magisch anzieht, haben sich die Gemeinderäte entschlossen, den Abriss in die Wege zu leiten.

Suche im Grundbuch

Doch zuvor müssen die Eigentumsverhältnisse sowie die Finanzierung geklärt werden. Wie Stöhr der Volksstimme sagte, arbeite er an der Aufarbeitung der Besitzverhältnisse. Im Grundbuch von Etgersleben

ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die gelöscht ist, als Besitzer eingetragen. „Wahrscheinlich muss ein sogenannter Notliquidator über das Amtsgericht Stendal bestellt werden“, sagte Stöhr und fügte hinzu: „Da sind wir dran“. Erst wenn die Gemeinde im Besitz der Grundstücke ist, kann sie dort tätig werden.

Zur Klärung der Finanzierung hatte der Fraktionschef von SPD/Grüne/Freie im Verbandsgemeinderat, Manfred Püchel, Ende des vergangenen Jahres einen Termin im Umweltministerium organisiert. Daran hatten neben ihm auch Michael Stöhr und Börde-Hakel-Bürgermeister Axel Großheim (parteilos) teilgenommen. Da erfuhren sie, dass das für Abrissarbeiten nutzbare Förderprogramm einen Eigenanteil von 30 Prozent vorsieht. „Das ist für uns nicht leistbar“, sagte Püchel.

Eigenanteil stemmen

Bei dem Gespräch sei es darum gegangen, zu erfragen, ob es Möglichkeiten gebe, den kommunalen Zuschuss zu verringern. „Uns wurde am Ende signalisiert, dass das Umweltministerium uns dabei unterstützt nur einen Eigenanteil von zehn Prozent leisten zu müssen“, sagte Püchel. Das sind beim höchsten Gebot, dass die Abrisskosten mit rund 2,7 Millionen Euro angegeben hatte, immerhin auch noch 270.000 Euro. Bei 30 Prozent wären das sogar 810.000 Euro.

„Deshalb haben wir auch darüber diskutiert, die Abrisskosten zu reduzieren“, sagte Püchel. „Es muss abgestimmt werden, ob auch die Fundamente und die Keller unter der Erde beim Abriss mit entfernt werden müssen oder ob sie drin bleiben können“, sagte Stöhr. Letzteres würde das Ganze bedeutend preiswerter gestalten.

Zu den Voraussetzungen für eine Förderung gehöre auch, dass das Areal nach dem Entfernen der alten Bausubstanz zehn Jahre lang nicht neu genutzt werden dürfe. Es müsse brach liegen bleiben, sagte Stöhr.