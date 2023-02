Die Firmenzentrale der Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln befindet sich in der Magdeburger Straße der Bördestadt.

Wolmirsleben - Was jahrelang nicht möglich war, wurde in Wolmirsleben Wirklichkeit. Dort gehörte ein Beteiligungsbericht auf der Basis des Jahresabschlusses 2021 der Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln zu den Tagesordnungspunkten des öffentlichen Teils, in dem bisher nie über die Situation der kommunalen Gesellschaft gesprochen werden durfte.