Der Inklusionsverein Kunsthof Stilbruch aus Staßfurt ist nicht nur musikalisch. Für die Onkologie in Magdeburg wurden bunte Mützen herges...

Staßfurt l Lara ist ein kleiner Star. Mit ihrer wunderhübschen Mütze wird sie von ihren Freundinnen bewundert. Vor allem, weil es nicht die einzige bunte Mütze ist, die sie hat. Gleich fünf Stück hat Lara im Besitz. Je nach Laune kann die kleine Staßfurterin verschiedene Rollen einnehmen. Lara hat Krebs, ist elf Jahre alt und kämpft seit Jahren tapfer gegen die teuflische Krankheit. Beim Kunsthof Stilbruch hat das Mädchen ein Zuhause gefunden, hier fühlt sie sich wohl und angenommen. Und hier hat sie auch offene Herzen gefunden, die ihr den Tag verschönern.

Immer montags trifft sich der Kunsthof Stilbruch im Kinder- und Jugendzentrum Nord in Staßfurt. Es wird gebastelt, gesungen, zugehört, die Hand gereicht. Es gibt keinen Grund, sich in einer schweren Lage einsam zu fühlen, wenn die Fingerkuppen sich berühren und jemand da ist, der einen versteht.

Eine dieser guten Seelen beim Kunsthof ist Anett Siebert. Sie bezeichnet sich selbst auch als Leiterin des Kreativbereichs im Verein. Seit über einem Jahr ist sie Mitglied des Kunsthofs und bringt dort nun verschiedene neue kreative Farbtupfer in die Runden. Und gerade im Gespräch mit der offenen Lara kam Anett Siebert diese Idee: „Krebs geht uns alle etwas an“, sagt sie. Und weil Siebert der kleinen Lara das Leben etwas schöner machen wollte, stellte sie fünf verschiedene Chemomützen her, die also sehr gut kaschieren können, wenn sich unter dem Mützchen wegen der Krankheit derzeit keine Haare befinden. Diese Mützen bestanden dann aus „Prinzessinnen-Stoff“ und hatten hinten schöne Bändchen, die wie Haare geflochten werden können.

Viele Spenden

„Lara war ganz begeistert“, sagt Anett Siebert. „Alle haben Lara bewundert.“ Das brachte sie auf die Idee, daraus ein größeres Projekt zu machen. Die geschickte Anett Siebert, die für ihren autistischen Sohn auch schon Kuschelkissen und Nackenstützen gezaubert hat, brachte den Vorschlag. Begeisterung machte sich breit. Wolle und Garn bekam der Kunsthof Stilbruch jede Woche zugeschickt. Dazu große Tüten mit Stoffe. Große und kleine Nähhände machten sich ans Werk. Mal waren es fünf, mal 15 Kunsthof-Freunde, die an den Montagen an den Kopfbedeckungen arbeiteten. Es wurde auch gestrickt und gehäkelt. Dazu gab es auch fertige Mützen als Spenden sowie Geld. Und Stück für Stück wuchs der bunte und individuelle Mützenberg. Am Ende waren es 175 Mützen, die sich zusammengesammelt hatten.

Nach der gerne absolvierten Arbeit stand aber die große Frage im Raum: Wo sollen die Mützen hin? Natürlich gab es auch da eine Idee. „Weil Lara zur Behandlung in der Uniklinik in Magdeburg in der Onkologie ist, haben wir dahin Kontakt aufgenommen“, sagt Anett Siebert. Freilich war das Krankenhaus von der Idee begeistert. Also gingen die Kopfbedeckungen per Post auf die Reise in die Landeshauptstadt als vielleicht schönstes Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Siebert konnte bei der Übergabe nicht dabei sein, weil sie selbst beruflich recht eingespannt ist. Aber sie ließ sich übermitteln: „Es herrschte große Freude. Die Mützen wurden auch für psychisch Kranke bereitgestellt.“

Das Jahr ist fast vorbei, nicht aber die Idee des Kunsthof Stilbruchs. „2020 setzen wir das Mützenprojekt fort“, meint Siebert. Dann werden neue Chemomützen hergestellt, die an bedürftige Kinder gehen. Dazu gibt es weitere Ideenblasen, die mit Leben gefüllt werden wollen. „Ich denke da an Kuscheläffchen für die Frühchenstation und Kuscheltiere für die Kinderheime.“ So viele Kinder gibt es, die es im Leben leider nicht so gut getroffen hat. Der Kunsthof Stilbruch will hier Trost spenden, die metaphorische Schulter zum Anlehnen anbieten und zeigen: Das Leben ist nicht immer grausam und schlecht. Es gibt viel Gutes. Und es lohnt sich, miteinander zu lachen.

Ein Papa im Kunsthof brachte es dabei einfach aber wirkungsvoll auf den Punkt. „Diese Mützen sollen euch beschützen“, sagte er zur Herstellung der Chemomützen für krebskranke Kinder. Das reimt sich nicht nur, sondern fasst auch die Aufgabe des Vereins zusammen. Gut ist es, wenn man sich gut fühlt. Empathie ist, wenn ein Lächeln die Barrieren abbaut. Niemand ist allein.