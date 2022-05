Internationales Chorfestival: Wie die Musik wieder nach Egeln kam

Das 11. Internationale Chorfestival „Sine musica nulla vita“ in Egeln ist gestartet. Über 130 Sängerinnen und Sänger aus drei Nationen lassen ihre Stimmen erklingen.

Egeln - Das 11. Internationale Chorfestival „Sine musica nulla vita“ ist am 19. Mai 2022 mit einem Konzert der Egelner Chöre in der Stadtkirche feierlich eröffnet worden. An diesen Musikfestspielen nehmen über 130 Sängerinnen und Sänger aus drei Nationen teil.