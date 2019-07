Pressetermin im Gewerbegebiet Berlepsch in Staßfurt. Telekomvertreter, Oberbürgermeister und Landrat beim Spatenstich. Die Hälfte der Haushalte in Staßfurt und teilweise alle in den Ortsteilen der Stadt bekommen zur Zeit schnellere Leitungen durch Fördergelder gelegt, andere haben weniger Glück. Foto: Franziska Richter

Warum nicht jeder beim aktuellen Internetausbau einen schnellen Anschluss bekommt.

Staßfurt/Löderburg l Am 17. Juli beginnt die hitzige Debatte. In der Staßfurter Volksstimme übt ein Bürger aus Löderburg Kritik am aktuellen Netzausbau im Salzlandkreis: Im Gegensatz zu anderen Gebieten bleibt der Ortskern beim Verlegen von Glasfaserkabel außen vor. Mit Stand Mitte Juni werden 211 Haushalte in Löderburg an das neue Netz angeschlossen, berichtet die Volksstimme und kommt auf 7 Prozent vom gesamten Ort. Das scheint wenig.

Der Netzausbauer für Löderburg, die GlasCom, errechnet zwar 17 Prozent (die Volksstimme kommt bei 211 Anschlüssen und 3000 Einwohnern auf 7 Prozent; die GlasCom bei 1200 Haushalten auf 17 Prozent) und betont, man sei noch nicht fertig. Allerdings wird die Anzahl der Haushalte, die schnelleres Internet durch den Netzausbau bekommen, am Ende auch nicht größer: „In Löderburg sprechen wir derzeit von maximal 227 anschließbaren Objekten im nicht geförderten Bereich“, antwortet die GlasCom auf nochmalige Nachfrage der Volksstimme jetzt. Das sind 15 Prozent (nach aktuellen Daten des Einwohnermeldeamtes hat Löderburg 1497 Haushalte).

Wie viel ist viel?

Aber ob 15 oder 17 Prozent – die Bürgerkritik aus Löderburg zieht Kreise. Die Salzlandkreisverwaltung, die den Netzbau in einem Projekt für ihre Städte und Gemeinden organisiert, reagiert: „Der Salzlandkreis weist die Kritik der Bürger zurück, es werde nicht genug getan“, so der Sprecher.

Fakt ist: 28 Prozent des Gesamtgebietes des Salzlandkreises werden beim aktuellen Internetausbau ans schnelle Netz angeschlossen. Der Rest des Gebietes verfügt entweder schon über schnelles Internet oder wird in den nächsten Jahren auf Eigeninitiative von den verschiedenen Internetanbietern auf dem Markt ausgebaut. Schon passiert ist das zum Beispiel in Schönebeck, Egeln oder Hohenerxleben.

Das hatte die Kreisverwaltung vor ihrem Projekt ermittelt und die Telekommunikationsunternehmen dazu befragt. Diese versicherten formlos, dass sie bestimmte Gebiete in den nächsten drei Jahren anschließen werden. Verträge oder ähnliches als Garantien gibt es aber nicht.

Ausgebaut werden jetzt auch nur Gebiete, wo mit weniger als 30 Mbit/Sekunde gesurft wird. Aber auch diese Angaben kommen von den Internetanbietern selbst und wurden nicht überprüft.

Haushalte pro Ortsteil

Wie viele Haushalte pro Ort angeschlossen werden, variiert deshalb stark. Löderburg ist kein Paradebeispiel für den Netzaubau. Den Ort hat es besonders schlecht getroffen. Dort heißt es nur vage, dass die Telekom dort in den nächsten Jahren selbst schnellere Leitungen legen will, sagt jedoch nicht wann. Auf eine Volksstimme-Anfrage kommt keine Antwort. Auch in Förderstedt wurden aus demselben Grund jetzt nur 163 von 1064 Objekten angeschlossen, 15 Prozent, wie die GlasCom als Netzbetreiber selbst mitteilt.

Die Ortsteile Üllnitz, Glöthe, Neu Staßfurt, Athensleben, Lust, Schacht VI und Rothenförde wiederum werden komplett angeschlossen. Dort gab es bisher nur Minimalgeschwindigkeiten. „Das bedeutet, dass die GlasCom dort für jeden Haushalt, der es wünscht, einen Glasfaser-Hausanschluss errichtet“, so das Unternehmen. In diesen Staßfurter Ortsteile profitieren insgesamt 1351 Objekte. Das sind gute 41 Prozent der 3295 Haushalte. In der Kernstadt Staßfurt verlegt die Telekom aktuell bis Anfang 2020 neue Leitungen zu 50,9 Prozent aller Haushalte (5386 von 10 569 Haushalten).

Gleichzeitig hat die Kritik aus Löderburg positive Effekte: Die GlasCom lud Anfang Juli zur Inforunde am Löderburger See ein. Frustrierte Bürger mit Schnecken-Internet meldeten Bedarf an. Wenn sich genug potenzielle Kunden finden, werden noch mehr Löderburger (außerhalb des Förderprogramms, aber genauso kostengünstig) angeschlossen.

Die Salzlandkreisverwaltung weist die Bürgerkritik an seinem Netzausbauprojekt auch mit dem Hinweis zurück: Es werden immerhin 33 Millionen Euro dafür ausgegeben. In Presseerklärungen heißt es oft, man „investiere“ 33 Millionen Euro“ in den Internetausbau.

Woher kommt das Geld für den Internetausbau?

„Investieren“ bedeutet hier: Die Hälfte, 15,7 Millionen Euro, sind Fördermittel. Die Gelder kommen vom Bund (5,9 Millionen Euro) und von der EU (9,7 Millionen Euro). Der Salzlandkreis steuert „0,00 Euro“ als „Eigenmittel“ bei. Die andere Hälfte, die hier „investiert“ wird, kommt von den Telekommunikationsunternehmen wie Telekom und Co. selbst, die sich ihr Geld über Anschlüsse und Verträge später vom Kunden zurückholen.

Der Salzlandkreis reicht die Fördergelder als Schnittstelle an die Telekommunikationsunternehmen weiter. 14,98 Millionen Euro erhalten die Netzbetreiber Deutsche Telekom, MDDSL und GlasCom im Salzlandkreis, damit sich der Internetausbau für sie lohnt.

„Als Eigenmittel gibt der Salzlandkreis tatsächlich 0 Euro aus“, bestätigt Theo Struhkamp, Referatsleiter für Digitale Infrastruktur, Breitbandversorgung, Post und Telekommunikation im Wirtschaftsministerium Sachen-Anhalts. Andere Kreise gaben als Eigenmittel zehn Prozent dazu. Der Salzlandkreis konnte das aber nicht, weil seine Finanzlage beim Beantragen des Projekts bekanntermaßen schlecht war.

Auf konkrete Nachfrage heißt es vom Salzlandkreis: „Auch wenn kein Geld von uns direkt in die Bauarbeiten fließen, beim Salzlandkreis befassen sich Mitarbeiter mit allen notwendigen Verfahren.“ Das sei eine „Mammutaufgabe“. Der Internetausbau sei und bleibe ein Projekt des Salzlandkreises, „da wir es beantragt haben und die Fördermittelempfänger sind“, betont der Sprecher.

Was ist der Hintergrund des Netzausbaus?

Die Salzlandkreisverwaltung hat für das aktuelle Internetprojekt für viele seiner Städte und Gemeinden Fördermittel beantragt und den Ausbau organisiert. Hintergrund des Ganzen ist die sogenannte „Breitbandinitiative“ des Landes Sachsen-Anhalt, das die Fördermittel von Bund und EU weiterreicht. Daran beteiligen sich aktuell „alle elf Landkreise“ im Land, wie das Wirtschaftsministerium auf Nachfrage mitteilt. Außerdem wird zur Zeit in vierzehn Städten und Gemeinden für schnelles Internet gebaut – vom Harz bis nach Salzwedel.

Das Land Sachsen-Anhalt hatte allen Kommunen angeraten, sich an der Breitbandinitiative zu beteiligen, so Struhkamp. Denn es war höchste Eisenbahn. Immerhin versprach man den Bürgern auch auf Bundesebene moderne Standards bis 2020.

In Sachen Internetausbau betont der Salzlandkreis ebenso oft, dass dies „keine Pflichtaufgabe“ für die Verwaltung sei. Das bedeutet: Zu manchen Aufgaben wie zur Jugendhilfe ist der Salzlandkreis per Gesetz verpflichtet, freiwillig wäre zum Beispiel Sport und Kultur. Auch der Internetausbau ist per Gesetz keine Pflicht. Der Salzlandkreis habe die Aufgabe trotzdem übernommen, wie es heißt, „um die Städte und Gemeinden bei der Entwicklung zu unterstützen“. Denn diese seien ohne zusätzliche Kräfte „kaum in der Lage, solche Verfahren selbst zu führen.“

Wer muss schnelles Internet garantieren?

Das heißt: Der Salzlandkreis muss die Region nicht mit schnellem Internet versorgen. Auch die Städte und Gemeinden müssen das nicht. Wer dann? Der Kreis-Sprecher teilt mit: „Ob und wann eine bessere Versorgung ohne den Salzlandkreis erfolgt oder möglich gewesen wäre, bleibt Spekulation.“

Während Straßen, Schulen oder Wasserversorgung bei der öffentlichen Hand liegen, sind Internetleitungen in der Hand von Unternehmen, die von den Interessen der freien Wirtschaft gelenkt werden. Deshalb können privatwirtschaftliche Internetanbieter nie zum Anschluss bestimmter Gebiete ans schnelle Internet verpflichtet werden, wie es auch das Wirtschaftsministerium betont. Staat und EU müssen einspringen und den Unternehmen Millionen von Euro als Fördermittel zahlen, damit sie wirtschaftlich unattraktive Gebiete mit wenigen Kunden wie den Salzlandkreis ausbauen.

Ist die Breitbandinitiative 2020 abgeschlossen, wertet das Wirtschaftsministerium Rückmeldungen der Internetanbieter und von Bürgern aus. „Wenn wir Lücken im Breitbandnetz feststellen, werden wir die Unternehmen auffordern, die Lücken zu schließen“, so Struhkamp. Mehr als eine nette Aufforderung hat aber auch das Land nicht als Handhabe.

Letztendlich können sich arme, ländliche Gebiete wie der Salzlandkreis – das ist ganz Sachsen-Anhalt bis auf Magdeburg – nur über Förderprogramme helfen und so schnelle Internetanschlüsse garantieren.

Dennoch spricht ganz Deutschland von Digitalisierung, Wirtschaft 4.0. oder wie es Landrat Markus Bauer formuliert: „Eine schnelle Internetverbindung ist mittlerweile genauso wichtig wie ein Gas- oder Wasseranschluss.“