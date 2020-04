Das Naturschutzgebiet im Hecklinger Weinbergsgrund am ehemaligen Steinbruch ist ein Lieblingsort von Uwe Epperlein. Foto: Nora Stuhr

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise für Hecklingen? Bürgermeister Uwe Epperlein gibt Volksstimme-Volontärin Aline Wobker Antworten.

Volksstimme: Wie war bisher die Situation in Hecklingen und welche Reaktionen gibt es auf die Neuerungen?

Epperlein: Die Situation in der Stadt Hecklingen ist relativ entspannt, aber irgendwie auch recht komisch. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen sieht man deutlich weniger Menschen im Ortsbild. Es werden natürlich auch Kontrollfahrten durchgeführt, die Einwohner sind im Großen und Ganzen aber sehr diszipliniert.

Es gibt nur sehr wenige Situationen, bei denen das Ordnungsamt einschreiten muss. Bei zunehmend schönerem und vor allem wärmerem Wetter zieht es die Menschen naturgemäß mehr nach draußen, aber auch da werden die Sicherheitsabstände meistens eingehalten.

Ich denke, man sollte den Leuten etwas mehr vertrauen und auch auf die Vernunft der Leute setzen.

Gab es bestimmte Vorhaben und Pläne, die wegen Corona nicht umgesetzt werden konnten?

Die Osterfeuer in der Stadt Hecklingen konnten aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden – das finde ich auch persönlich sehr schade.

Die Bürger reagierten allerdings sehr verständnisvoll. Wir müssen jetzt schauen, wie sich die Situation entwickelt. Wir hoffen, dass wir im Mai eine Aussage über die Veranstaltungen im Sommer treffen können.

Geplante Kinder- und Jugendprojekte mussten ebenfalls gestrichen werden.

Was hat die Bürger in Hecklingen in den vergangenen Wochen besonders bewegt?

Trotz der Disziplin gibt es auch einen gewissen Unmut über die Beschränkungen. Ab und an gab es tatsächlich auch kleine Corona-Partys in Hecklingen, da musste dann die Polizei einschreiten.

Wie geht es aktuell den Unternehmen in Hecklingen?

Speziell der Lebensmittelhandel steht, wie überall auch, in Hecklingen vor großen Herausforderungen. Hier möchte ich auch einmal eine besondere Würdigung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Supermärkten, dem Getränkemarkt, der Tankstelle, den Apotheken und allen anderen Verkaufseinrichtungen, die nicht von der Schließung betroffen waren, aussprechen.

Die Lage der touristischen und gastronomischen Einrichtungen ist natürlich sehr ernst. Trotz Außer-Haus-Verkauf, der angeboten wird, gibt es da extreme Umsatzverluste. Hier kann man nur hoffen, dass die Einwohner der Stadt Hecklingen nach entsprechenden Lockerungen ihre touristischen und gastronomischen Einrichtungen dann entsprechend unterstützen. Dies gilt natürlich auch für alle anderen Unternehmen, wie zum Beispiel Blumenläden oder Friseure. Für Unternehmen und Solo-Selbstständige, die von der Corona-Krise betroffen sind, gewähren wir eine zinslose Stundung der Gewerbesteuervorauszahlungen. Die begründeten, schriftlichen Anträge können bei der Stadt Hecklingen formlos gestellt werden.

Sind im Rathaus Themen liegen geblieben wegen der Mehrbelastung durch Corona?

Tatsächlich liegen geblieben sind keine Themen. Es ist nur schwieriger, Themen mit dem Stadtrat zu besprechen. Es gibt zwar die Möglichkeit, Abstimmung im vereinfachten schriftlichen Verfahren durchzuführen, es fehlt letzten Endes aber der sachliche Austausch von Argumenten.

Wie bewerten Sie das Krisenmanagement der Stadt?

Ich denke, dass wir einen sehr vernünftigen und ruhigen Umgang mit der Krise haben. Ich bin da auch sehr zufrieden mit meinen Mitarbeitern, denn da haben alle Ruhe bewahrt. Während der Krisenzeit ist mir eines besonders aufgefallen: Wie wichtig die digitale Infrastruktur ist. Daher werden wir auch nach der Krise versuchen, die digitale Akte weiter voranzubringen.

Welche Maßnahmen haben Sie im Rathaus getroffen?

Wir haben die Zugänglichkeit zum Rathaus der Stadt Hecklingen eingeschränkt, um auch hier die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aber nach wie vor für die Bürger da, aber eben bevorzugt telefonisch oder nach Terminvereinbarung. Für die Bereiche mit Bürgerkontakten, wie Einwohnermeldeamt, Standesamt und Kasse, haben wir jeweils einen Plexiglasschutz angebracht, um beide Seiten zu schützen. Absprachen und Beratungen werden soweit möglich telefonisch durchgeführt. Wenn dies nicht möglich ist, dann unter Einhaltung des Mindestabstandes und auch nur kurze Beratungen.

Wie wird aktuell zu runden Geburtstagen gratuliert?

Die Ortsbürgermeister gratulieren aktuell natürlich kontaktlos. Wir haben es in den meisten Orten so gehandhabt, dass Blumen beim örtlichen Floristen bestellt und dann mit einer Karte geliefert wurden. Die persönlichen Glückwünsche werden dann nachgeholt.

Wie gehen Sie privat mit der Krise um?

Auch im Privaten wurden die Kontakte auf ein Minimum zurückgefahren. Meine Kinder haben mich vor einigen Jahren zum Taekwondo gebracht und wir machen jetzt das Training via Videokonferenz. Ist zwar schon komisch, aber es funktioniert – sollte aber absolut kein Dauerzustand sein. Ich wünsche mir, wie viele andere auch, in Zukunft eine Lockerung der Maßnahmen, jedoch muss das entsprechende Risiko natürlich vernünftig abgeschätzt werden können. Da vertraue ich dem Rat der Experten.