Der Wasser- und Abwasserzweckverband "Bode-Wipper" Staßfurt will 7,5 Millionen Euro in die Erneuerung des Leitungsnetzes und der Anlagen ...

Staßfurt l Den Wirtschaftsplan des WAZV für 2019 hatte die Verbandsversammlung am 18. Dezember beschlossen. Er sieht im Erfolgsplan Erträge von 17,155 Millionen Euro und Aufwendungen von 16,592 Millionen Euro vor. Als Jahresergebnis wird ein Überschuss von 563.110 Euro erwartet. Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben von 10,207 Millionen Euro vor.

„Der Wirtschaftsplan ist Anfang Januar ohne Auflagen genehmigt worden. Das ist für uns der Startschuss für Investitionen in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro für den Gesamtverband“, sagte WAZV-Geschäftsführer Andreas Beyer.

Seinen Worten zufolge sollen allein im Trinkwasserbereich insgesamt 2,716 Millionen Euro netto ausgegeben werden. Davon entfallen auf die Verteileranlagen 2,436 Millionen Euro. Im Abwasserentsorgungsgebiet I, welches das alte Verbandsgebiet umfasst, sollen 2,818 Millionen Euro zum Einsatz kommen. Davon sollen 943.000 Euro in neue Verteileranlagen fließen. Für technische Anlagen sind 1,43 Millionen Euro vorgesehen und für Grundstücke 320.000 Euro.

Im Abwasserentsorgungsbereich II, der das Gebiet des ehemaligen Abwasserzweckverbandes „Bodeniederung“ in Abwicklung beinhaltet, sollen 1,444 Millionen Euro eingesetzt werden, davon eine Million Euro in die Verteileranlagen und 330.000 Euro in die Kläranlage in Hecklingen.

In der Trinkwassersparte sind Arbeiten in der Herzstraße in Atzendorf, in Egeln in der Thomas-Müntzer-Straße, Am Mühlenholz und im Birkenweg, in Groß Börnecke in der Bahnhofstraße und in der Nordnau, in Schneidlingen in der Magdeburger Straße und im Vogelgesang, in Hecklingen in der Hermann-Danz-Straße und in der Adolfstraße geplant. In der Stadt Staßfurt soll sich in der Löderburger Karlstraße, der Karl-Marx-Straße und in der Gänsefurther Straße, in Rathmannsdorf in der Wasserfurth und in Staßfurt in der Heinrich-Heine-Straße, in der Karlstraße, im Wilhelm-Busch-Weg sowie im Grudenberg etwas tun. Zur Ablösung von Bleianschlüssen sollen 350.000 Euro aufgewandt werden. Als Überhang aus dem vergangenen Jahr engagiert sich der Verband am Bahndücker in Egeln, am Ballplatz/Karl- Marx-Platz in Groß Börnecke, in der Rathmannsdorfer Straße in Neundorf, in der Gollnowstraße in Staßfurt und in der Friedrich-Ebert-Straße (zweiter Bauabschnitt) in Wolmirsleben.

Neue Abwässerkanäle

Neue Abwasserkanäle sind vorgesehen in der Freiheitsstraße, in der Straße der Völkerfreundschaft/Straße der Einheit, Straße der Solidarität und im Friedrich-Engels-Ring in Staßfurt sowie Am Klei in Förderstedt. Das gleiche gilt für das Egelner Wohngebiet Am Mühlenholz (dritter Bauabschnitt), die Karlstraße und die Gänsefurther Straße in Löderburg. Für die Altkanalsanierung werden 150.000 Euro bereitgestellt. Als Überhang aus dem vergangen Jahr soll ein neuer Stauraumkanal in der Bodestraße in Staßfurt in die Erde kommen. In der Sülzestraße in Staßfurt soll der Mischwasserkanal saniert werden. In Egeln wird aus dem Wirtschaftsplan 2018 der Einbau eines neuen Schmutzwasser- und Regenwasserkanals Am Mühlenholz, zweiter Bauabschnitt, nachgeholt.

Um das Ganze finanzieren zu können ist eine Kreditaufnahme von 5,483 Millionen Euro vorgesehen. Davon entfallen auf den Wasserbereich 1,808 Millionen Euro und auf den Abwasserbereich I 2,567 Millionen Euro sowie den Abwasserbereich II 1,107 Millionen Euro. „Die Investitionen können wir nicht aus der Portokasse finanzieren“, sagte Beyer. Er verwies darauf, dass sich die Kosten pro Leitungsmeter verdoppelt hätten.