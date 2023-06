Es läuft bei der Umsetzung des „DigitalPakt Schule“ im Salzlandkreis. Aber reicht das allein, um die Bildung in der Region nach vorne zu bringen anstatt hinter Altbewährtes zurückzufallen? Unser Autor Frank Klemmer hat da eine klare Meinung.

Foto: vs

Frank Klemmer ist in Staßfurt Redaktionsleiter der Volksstimme und Leiter des Regiodesks Salzland mit den Redaktionen in Staßfurt, Bernburg und Aschersleben.

„Damit bringen

wir das Lernen ins 21. Jahrhundert“, sagt Torsten Wiehle, Schulleiter am Carolinum in Bernburg über die Digitalisierung in den Schulen. Seine Begeisterung kann ich verstehen - und sogar teilen.