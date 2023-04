Die Jagdpächter aus den einzelnen Orten hatten sich an der umfangreichen Trophäenschau in Schneidlingen mit Ausstellungsstücken beteiligt.

Schneidlingen - „Es war ein ereignisreiches Jahr mit vielen neuen Eindrücken, aber auch Erlebnissen und neuen Begegnungen im jagdlichen Bereich. Vor allen Dingen konnten wir unserem schönen Hobby so gut wie ohne Corona-Einschränkungen nachgehen und beispielsweise an der einen oder anderen Drückjagd wieder teilnehmen, was in den Jahren zuvor nicht immer möglich war.“ So lautete das Fazit des Vorsitzenden der Jägerschaft Staßfurt, Sven Wagner, in seinem Rechenschaftsbericht für das vergangene Jahr.