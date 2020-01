Seit Jahresbeginn 2020 gibt es einen Haussicherheitsdienst im Jobcenter Salzlandkreis, auch in Staßfurt und Schönebeck.

Staßfurt (am/vs) l Im Alltag des Jobcensters Salzland gibt es immer wieder Situationen, die in teils hochemotionaler Lage zu lautstarken Streitigkeiten und Bedrohungslagen führen. Um Mitarbeiter und die Kundschaft in solchen Fällen besser zu schützen und auch präventiv zu wirken, hat gibt es seit Jahresbeginn an allen vier Standorten des Jobcenters – in Aschersleben, in Bernburg in der Parkstraße, in Schönebeck und Staßfurt – einen Haussicherheitsdienst. Das kündigte Thomas Holz, Betriebsleiter des Jobcenters Salzlandkreis, am Freitag an. Dieser Dienst soll demnach während der regulären Öffnungszeiten auf die Einhaltung der Hausordnung achten. „Das Thema Sicherheit hat für uns einen hohen Stellenwert. Die bisherigen Rückmeldungen von Mitarbeitern als auch Kunden, zur permanenten Präsenz des Sicherheitsdienstes in unseren Häusern, waren durchweg positiv“, so Holz.

Holz belegt dies auch mit Zahlen. Im Jahr 2018 wurden aus den fünf Standorten des Jobcenters Salzlandkreis insgesamt 29 sicherheitsrelevante Vorfälle gemeldet. 14 Mal musste polizeiliche Unterstützung angefordert werden. 2019 waren es insgesamt 19 sicherheitsrelevante Vorfälle. Davon mussten 15 Sachverhalte an die Polizei übergeben werden.

Viele Vorfälle

Im Jobcenter in Schönebeck gab es am 15. Januar 2019 per E-Mail eine anonyme Bombendrohung. Es mussten 80 Angestellte und Kunden evakiert werden. Etwa 20 Einsatzkräfte durchsuchten dann das gesamte Gebäude. Sie fanden nichts. Das Jobcenter war sechs Stunden geschlossen.

In den vergangenen Jahren seien verschiedenste Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden im Jobcenter Salzlandkreis installiert worden, so Holz. Wesentlichen Bestandteil bilden dabei die regelmäßig, in Zusammenarbeit mit der Polizei, stattfindenden Deeskalationsschulungen, in denen den Mitarbeitern der Institution das Thema Sicherheit und Konfliktvermeidung anschaulich und realitätsnah vermittelt wird.

„In unserer täglichen Arbeit entscheiden wir über finanzielle und damit existenzielle Fragen. Das sind hochemotionale Themen und da kann es – wenn auch nur in wenigen Einzelfällen – schon mal zu verbalen Auseinandersetzungen kommen“, erklärt Thomas Holz, Betriebsleiter des Jobcenters Salzlandkreis. Gleichzeitig betont er: „Die Mehrzahl unserer Kunden ist umgänglich und hält sich an entsprechende Umgangsformen.“