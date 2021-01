Die Rückkehrermesse des Salzlandkreises wurde wegen Corona virtuell durchgeführt. Die Agentur für Arbeit nimmt positive Erfahrungen mit.

Staßfurt/Schönebeck l Seit 2017 war die Rückkehrermesse Ende Dezember ein fester Termin. Zwischen Weihnachten und Silvester gab es in Staßfurt eine große Messe, bei der Unternehmen die Chance hatten, Jobpendler und Weggezogene mit guten Angeboten und Jobs zurück in den Salzlandkreis zu locken.

Ende 2020 war so eine Messe im Lockdown natürlich nicht möglich, es folgte also die erste rein virtuelle Messe. Über die Homepage daheim- sein.com konnten Interessierte seit 28. Dezember sich durch 18 Unternehmen und die Staßfurter Wirtschaftsförderung klicken und Kontakt aufnehmen. Anrufen, chatten, E-Mail schreiben. Die Möglichkeiten waren vielfältig. Unternehmen präsentierten sich und gaben an, welche Jobs sie anbieten.

War die virtuelle Messe als Premiere ein Erfolg? Die Zahlen lesen sich so: Vom 26. Dezember bis zum 11. Januar gab es 271 Webseitenbesuche und 1584 Seitenaufrufe mit einer durchschnittlichen Besuchszeit von 4:25 Minuten. Im Schnitt hat also jeder Besucher mehr als fünf Arbeitgeber angeschaut. „Hier werden nur Besucher berücksichtigt, die die Tracking Cookies erlauben. Es handelt sich also nicht um absolute Zahlen, sondern nur um Richtwerte. Erfahrungsgemäß kann ein Drittel drauf gerechnet werden“, informiert Heike Wunschik, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit.

Klicks außerhalb des Salzlandes

Es gab 88 Klicks auf externe Seiten der Unternehmen, aber insgesamt nur zehn Kontaktaufnahmen. Nicht gezählt wurden Anrufe und E-Mails, bei denen die Adresse kopiert wurde. Erfreulich ist aber: Es kamen nicht nur über 50 Besucher aus dem Salzlandkreis, sondern es gab auch Klicks aus Berlin (34 Besucher), Magdeburg (über 15) sowie aus Potsdam, Dresden, Hamburg, Nürnberg oder Leipzig (unter zehn Besucher).

„Wir haben bei den Erwartungen tief gestapelt, uns fehlen die Vergleiche. Es ist schwer einzuordnen“, sagt Anja Huth, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit in Bernburg. „Anscheinend ist es uns aber gelungen, auch Weggezogene angesprochen zu haben. Das nehmen wir positiv mit.“

Auf jeden Fall sollen zukünftige Messen auch ohne Corona teils virtuell ablaufen. Dabei muss noch geklärt werden, wie die beiden Formen miteinander verbunden werden können. Denn es gibt bei beiden Arten Vor- und Nachteile. „Wir haben jetzt Leute angesprochen, die im Herzen am Salzlandkreis hängen, aber bei einer physischen Messe nicht extra hierhergekommen wären“, so Anja Huth. Der Nachteil: Die Tür zum Arbeitgeber wurde weitestgehend nicht aufgestoßen. Die Webseite diente wohl mehr als Informationsportal.

Dabei hat eine virtuelle Messe auch Vorteile. Der Zugang ist niederschwellig. „Theoretisch hätten die Betriebe den Kontakt auch vom Küchentisch aus organisieren können“, erzählt Anja Huth. „Und der Aufwand bei einer physischen Messe ist höher, weil Stände aufgebaut werden müssen und Präsenz erforderlich ist. Dafür können Firmen viel leichter offensiv in Kontakt treten mit potentiellen Arbeitnehmern.“

Kaum Rücklauf bei Firmen

Der Rücklauf der Firmen zur rein virtuellen Messe ist jedenfalls ernüchternd. „Es gab leider keinen einzigen Kontakt“, sagt zum Beispiel Thilo Fritsche, Geschäftsführer der Firma „Elektro und Sicherheitstechnik Fritsche & Perleberg“ aus Schönebeck. Das Unternehmen mit 25 Mitarbeitern könnte sofort zwei Elektriker einstellen, dazu einen technischen Leiter und einen Assistenten für die Geschäftsführung. Die Stellen sind aber zum Teil seit Monaten oder Jahren unbesetzt. „Das ist frustrierend“, so Fritsche. Dabei werden die Jobs gut bezahlt, der Arbeitsplatz ist sicher. Aber Handwerk scheint nicht mehr so gefragt zu sein.

Diese Erfahrung macht auch die Firma „Kälte-Klima Langer“. Das Unternehmen aus Bernburg mit 15 Mitarbeitern beschäftigt sich mit Planung, Lieferung, Montage, Reparatur und Service an Kälte-, Klima-, Wärmepumpen-, Rückkühl-, Lüftungs-, Be- und Entfeuchtungsanlagen. Ein bis zwei Kälteanlagenbauer könnten sofort eingestellt werden. Es wird ständig gesucht. Allein: Es meldet sich niemand.

Weil der Fachkräftemangel zum Teil eklatant ist, wird es auch in Zukunft eine Rückkehrermesse geben. Um Weggezogene davon zu überzeugen, dass auch in der alten Heimat hochqualifzierte Jobs zu finden sind mit guter Bezahlung. Es wird auch weiter virtuelle Optionen geben. „Es war bei der Premiere für uns alle ein ungeübtes Format. Ich bin aber positiv gestimmt“, so Anja Huth.

Derzeit werden die Firmen kontaktiert, ob sie wünschen, dass ihre Daten auf der Homepage bleiben. Es könnte die Basis dafür sein, dass daheimsein.com ein Portal für Wohnen, Leben und Arbeiten im Salzlandkreis wird. Jobs, Immobilien, Kita-Plätze, Praktikumsplätze für Schüler. Vieles ist möglich und denkbar. „Wir wollen Fachkräfte rekrutieren“, sagt Anja Huth. Und da muss die Region eben schmackhaft gemacht werden. Mit allen Mitteln.