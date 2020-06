Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind vielfältig in Staßfurt. So organisierte Stadtjugendpflegerin Jessica Krengel-Lienau im vergangenen Jahr zum Beispiel ein Holi-Festival. Foto: Enrico Joo

Über drei Monate waren die Jugendclubs in Staßfurt geschlossen. Normalität wird auch jetzt noch nicht einkehren.

Staßfurt l Corona-Zeiten sind auch schlechte Zeiten für Kinder und Jugendliche. Normalen Betrieb an Schulen gibt es bis heute nicht, viele haben in Wochen des „Lockdowns“ ihre Freunde vermisst und waren auf sich allein gestellt. Selbst in den Freizeitaktivitäten waren die Heranwachsenden eingeschränkt. So war es auch lange unklar, was aus den Jugendclubs wird. Seit dem 16. März waren diese auch in Staßfurt geschlossen. Erst mit der sechsten Corona-Eindämmungsverordnung, die Ende Mai in Kraft trat und noch immer gilt, war es unter Einhaltung bekannter Abstands- und Hygieneregeln möglich, „Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit“ wieder anzubieten.

In Staßfurt sind seit Montag das Kinder- und Jugendzentrum Nord, der Jugendclub Förderstedt und der Jugendclub Rathmannsdorf fünfmal die Woche wieder geöffnet. Weitere Signale sendet die Stadt schon aus. So wird das Glashaus ab kommendem Montag wieder öffnen. Dieses Datum ist auch für die Jugendclubs in Glöthe und Hohenerxleben geplant.

Wird Zeit. Findet auch Stadtjugendpflegerin Jessica Krengel-Lienau. „Die Kinder und Jugendlichen waren auf jeden Fall massiv in ihrer Freizeitgestaltung durch die Eindämmungsmaßnahmen eingeschränkt. Zum einen über die Kontaktbeschränkungen, durch die Schließung der Spielplätze, die Schließung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie über Einschränkungen im Vereinsleben“, sagt sie. „Ich denke, dass der Kontakt über die sozialen Medien für die Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit noch mehr an Bedeutung gewonnen hat.“

Bei der Stadt wurde während der Corona-Zeit über digitale Alternativen bei der Betreuung nachgedacht. Weil der Inter-netauftritt derzeit grundlegend überarbeitet wird, wurde davon Abstand genommen. Trotzdem hatten Kinder und Jugendliche Kontakt zu den Einrichtungen aufgenommen. Über Gespräche am Fenster fragten diese regelmäßig nach, wann denn die Einrichtungen wieder geöffnet werden.

Austausch hat gefehlt

Die Corona-Zeit hat dabei einmal mehr verdeutlicht, wie wichtig Jugendclubs noch immer sein können. Sie können ein Auffangbecken sein. Vor allem für Kinder und Jugendliche aus schwierigeren Verhältnissen. „Ein warmes Essen, ein offenes Ohr, eine helfende Hand und Raum für freie Entfaltungsmöglichkeiten und zur Freizeitgestaltung sind meiner Meinung nach immer bedeutend“, erzählt Jessica Krengel-Lienau. „Ich denke, dass der Wegfall der Anlaufstelle ‚Jugendclub‘ besonders für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit sozial schwachem Hintergrund von Bedeutung gewesen ist. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei diesen Besuchern die Covid-19-Pandemie für Verunsicherung gesorgt hat und der Rückhalt durch den Austausch in den offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen fehlte.“ Für Kinder und Jugendliche mit stabilem familiären Hintergrund seien die Einschränkungen hingegen wahrscheinlich nicht einschneidend, sondern „nur nervig“ gewesen. „Um es mit den Worten der Besucher zu sagen“, so Krengel-Lienau.

Zudem stand die Tür der Stadtjugendpflegerin auch in der Corona-Zeit offen. „Auch wenn die Atmosphäre in einem Jugendclub natürlich viel ungezwungener und bequemer ist als ein Büro in einem Verwaltungsgebäude, steht meine Tür dennoch immer offen. Sich in schwierigen Situationen Hilfe einzufordern ist für Kinder und Jugendliche oft nicht leicht“, sagt sie. „Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen aus den Einrichtungen kennt mich persönlich, so dass ich hoffe, dass der Schritt in mein Büro oder der Griff zum Telefon keine allzu große Hürde darstellt. Ich unterstütze natürlich immer gerne, ‚wenn es brennt‘ und vermittle bei Bedarf auch an andere Stellen, zum Beispiel Beratungsstellen, das Jobcenter oder Ähnliches.“

Trotzdem ist einiges anders. So wird es auch in diesem Jahr einen Ferienpass geben. Für nur einen Euro kommen Kinder und Jugendliche in Staßfurt in den Sommerferien seit Jahren in den Genuss von verbilligtem Eintritt und anderen Sonderangeboten. In 2020 ist das Angebot aber stark reduziert. Wegen der Corona-Pandemie wurde in diesem Jahr darauf verzichtet, externe Partner anzuschreiben.

Daher ist dann auch der Alltag in den nun geöffneten Jugendclubs anders. Es ist mehr Disziplin bei Handhygiene und dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes nötig. Dazu gibt es erhöhten Reinigungsbedarf. Komplizierter wird es bei den Abstandsregeln. Weil die Räumlichkeiten im Jugendclub in Atzendorf zu klein sind für Abstandsregeln, muss dieser ganz geschlossen bleiben. Auch sonst gibt es beschränkte Besucherzahlen. Umstellungen gibt es bei einigen Angeboten. Kontaktsportarten sowie Koch- und Backclubs sind derzeit nicht möglich. Auch die Clubküchen sind aktuell geschlossen, so dass aufgrund der Hygieneregeln derzeit keine Ausgabe von Getränken und Lebensmitteln stattfinden kann. Den Veranstaltungskalender, den es seit März nicht mehr gab, wird es dann zukünftig wieder monatlich geben. Dieser wird wie gewohnt auf der Internetseite der Stadt Staßfurt und bei Facebook veröffentlicht.

Teenie-Treff und Club in Neundorf bleiben zu

Wie geht es mit den anderen, noch geschlossenen Jugendclubs weiter? Das ist zum Teil noch unklar. „Der Jugendclub in Brumby wird erst nach der Sanierung des linken Clubraums wieder öffnen. Hier sollen die Bauarbeiten Ende Juli/ Anfang August beginnen“, so Krengel-Lienau. Bei den übrigen Einrichtungen wartet die Stadt ab, was die siebte Eindämmungsverordnung bringt. „Für das Kinder- und Jugendzentrum ‚Teenie-Treff‘ und den Jugendclub in Neundorf sind wir auch abhängig von den Regelungen, die es in den Bereichen Kita und Hort geben wird“, sagt Krengel-Lienau.

Der „Teenie-Treff“ ist bei den Kitas Sandmännchen und Bergmännchen mit untergebracht. Der Jugendclub Neundorf beim Hort der Kita Pusteblume. „Solange hier der eingeschränkte Regelbetrieb läuft, ist eine zusätzliche Öffnung der Jugendeinrichtungen schwer umsetzbar und nicht geplant“, so Stadtjugendpflegerin Jessica Krengel-Lienau. Auch für den Jugendclub in Löderburg gibt es keinen Termin für die Wiedereröffnung.

Sollten kinder- und jugendfreundliche Betriebe Interesse daran haben, ebenfalls ein Angebot im Rahmen der Ferienpass-Aktion 2020 anbieten zu wollen, können diese sich auch noch kurzfristig bis Freitag bei der Stadtjugendpflegerin Jessica Krengel-Lienau unter der Telefonnummer (0 39 25) 98 13 53 melden.