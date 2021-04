Jugendliche renovieren Club in Borne selbst mit

René Kiel

Borne

Die Gemeinde Borne ist in der glücklichen Lage, dass sie über ein attraktives Domizil für die jungen Leute das Dorfes verfügt. Es befindet sich im Keller beziehungsweise im Anbau des ehemaligen Gutshauses. Dort war früher der Speiseraum der Schulküche. Dieser wurde aber schon Jahre lang nicht mehr erneuert. Das soll sich nun ändern.

Der Gemeinderat hatte für die dringend notwendige Renovierung bereits Ende des vergangenen Jahres rund 10600 Euro zur Verfügung gestellt und den Auftrag an die örtliche Malerfirma Guido Müller vergeben.

Bürgermeister Sven Rosomkiewicz (CDU) und die Räte wollen den Jugendlichen des Dorfes dort nichts überstülpen oder vorsetzen. Sie sollen in die Renovierungsarbeiten mit einbezogen werden und auch ein Mitspracherecht haben, zum Beispiel wenn es um die Auswahl der Farben geht, die dort an den Wänden zum Einsatz kommen sollen. Denn schließlich sollen sich die jungen Frauen und Männer in ihrem Club, in dem sie viele Stunden ihrer Freizeit verbringen, auch wohlfühlen.

Aus diesem Grund trafen sich Dienstagnachmittag der Bürgermeister, der Malermeister und ein Elektriker vor Ort, um die notwendigen Arbeiten mit den Jugendlichen zu besprechen. Sie hatten im Vorfeld ihre Bereitschaft erklärt, dort mit Hand anzulegen. „Das ist gut“, so der Bürgermeister, denn dann achten sie das Geschaffene noch mehr und sorgen dafür, dass andere es nicht mutwillig zerstören. Sie haben bereits eine komplette Wand zur Hofseite von der alten, unansehnlich gewordenen Holzverkleidung befreit.

Nächste Woche Start

„Nächste Woche werden wir dort beginnen“, sagte Sven Rosomkiewicz der Staßfurter Volksstimme. Dort soll eine neue Elektroinstalltion einschließlich der Beleuchtung erfolgen. Die holzverkleideten Decken erhalten einen neuen Farbanstrich. Die Wände werden mit Putz ausgebessert und dann gestrichen. Zudem ist ein neuer robuster Fußboden geplant, der einiges aushält.

„Die Fertigstellung ist bis Mitte Mai geplant“, sagte der Bürgermeister. Ob es dann eine Einweihungsfeier gibt, hängt von der Corona-Pandemie ab.

„Ich finde es toll, dass der Jugendclub gemacht wird. Es ist schon ewig her, wo die Wände neue Farbe erhalten hatten. Deshalb wird es Zeit, dass hier etwas passiert“, sagte der von der Gemeinde eingesetzte Betreuer Bernd Franz. „In der Woche kommen vier bis fünf Kinder im Alter von 14 Jahren zu uns . Sie spielen hier Tischtennis. Und am Wochenende sind die Großen da. Sie sind entweder in der Schule oder müssen arbeiten“, fügte er hinzu.

Auch die Jugendliche Atina Tzioufa freute sich über die Aktivitäten der Gemeinde. „Das finde ich ganz toll. Ich hätte nicht gedacht, dass hier was passiert“, sagte sie. Sie dankte dem Bürgermeister und den Gemeinderäten, dass sie das mit der Bereitstellung der Mittel ermöglicht haben. „Das ist nicht selbstverständlich“, sagte die junge Frau.

Sie kommt an den Wochentagen eher seltener vorbei. „Aber am Wochenende bin ich eigentlich immer hier sofern das möglich ist. Das ist für mich eigentlich wie ein zweites Zuhause“, so Atina. Sie sitzt gern mit anderen Jugendlichen zusammen, erzählt mit ihnen oder isst mit ihnen gemeinsam. „Wir machen auch Spieleabende, feiern Halloween-Partys und machen all das, was Jugendliche halt so machen“, sagte die junge Frau aus Borne. Sie will auch bei der Renovierung mithelfen. „Wir haben schließlich alle was davon“, so Atina.

Florian Hausmann, der Dienstagnachmittag tatkräftig mithalf, sagte, er finde es gut, dass mal was gemacht wird. „Das ist eigentlich nur von Vorteil für uns“, sagte der Jugendliche.