Alten Möbeln wird in Hecklingen neues Leben eingehaucht. Stühle werden von Kindern, Eltern und Senioren wieder flott gemacht.

Hecklingen l Ein Projekt in den Osterferien schafft damit neue Plätze in der Stadt zum Ausruhen oder Plaudern. Wenn sie fertig sind, sollen sie anders als gewöhnliche Bänke aussehen. Viele fleißige Hobby-Handwerker legen sich noch in Hecklingen mächtig ins Zeug, damit ihre Stadt bunter wird. Mit Schleifpapier, Pinseln und Farbe werden fehlende Plätze geschaffen, die man zum Verweilen nutzen kann. Möglich macht das ein Projekt in den Osterferien, das im Kinder- und Jugendclub stattfindet. Hier trafen sich die ersten Mitwirkenden. Kinder, Senioren, Mütter und Väter - das Vorhaben für den guten Zweck verbindet Generationen und wird daher auch mit 700 Euro für Materialkosten von der Sparkassenstiftung unterstützt.

„Für uns ist es wichtig, dass das Geld in der Region bleibt und das Alt und Jung zusammengeführt werden“, begründete Annika Manz von der Salzlandsparkasse, warum das Projekt bezuschusst wird.

Dass es dazu kommt, ist für Initiatorin Gabriele Schlichting eine große Freude. Die Stadtkinder- und Jugendpflegerin hatte den Einfall, alte Stühle, die nicht mehr genutzt werden, wieder aufzumöbeln und freute sich, dass sich viele Teilnehmer gemeldet haben.

Bilder Vor dem Farbauftrag werden die Stühle ordentlich abgeschliffen. Foto: Nora Stuhr



Starkes Stück: Barhocker

Der Hof vor dem Jugendclub verwandelt sich damit in dieser Woche in eine Open-Air-Holzwerkstatt. Das Wetter kann bisher nicht besser sein und die Sonne beflügelte die Kreativen, voran zu kommen. Besonderes Highlight soll eine alte Barhocker-Sitzgruppe werden. Die Stühle sollen bemalt und danach in der Erde auf dem Gelände der Kita „Gänseblümchen“ eingegraben werden. So werden neue Stühle für die Mädchen und Jungen der Einrichtung ihrer Größe entsprechend entstehen. Weitere knallbunte Möbelstücke sollen am Ende des Vorhabens dem Seniorenheim überreicht werden. Und die Kinder sind ebenfalls voll Eifer dabei, sich ihre eigenen Stühle zu gestalten.

So beispielsweise Noah Ueberschaer aus Groß Börnecke. Der junge Schüler gestaltet einen kleinen Kinderstuhl in seinen Lieblingsfarben eines Landmaschinenherstellers in grün und gelb. Auch ein Fan des 1. FC Magdeburg ist unter den Ferienprojektteilnehmern. Sein Werk, ein ehemaliger alter Gartenhocker, soll abschließend in blau und weiß nicht wieder zu erkennen sein.

Gearbeitet wird übrigens mit Acrylfarben in vielen Tönen. Die sollen sehr praktisch sein und eine Lackierung sei am Ende nicht nötig, erklärt Gabriele Schlichting. Damit der Anstrich hält, werden die Möbel vorher angeschliffen.

Ort wird bunter

Schon diese Arbeit haben die Teilnehmer - am Montag waren rund zwölf Leute mit von der Partie - gern übernommen. „Das ist wirklich eine tolle Sache“, sagte Mutter Sabrina Frank aus Hecklingen. Zusammen mit ihrer Tochter Amelie hatte sie sichtlich viel Spaß. „Und das Ganze erfüllt noch eine guten Zweck. Und für die Kinder ist es in den Ferien mal ein ganz anderes Projekt“, lobte die Hecklingerin den Einfall.

Michelle Engler absolviert gerade ein Praktikum im Jugendclub in Hecklingen. „Der Ort wird so bunter“, meinte sie. Außerdem gebe es im Ort zu wenig Sitzgelegenheiten. Einen Beitrag zu leisten, dass sich das ändere, sei eine prima Sache, meinte das junge Mädchen.