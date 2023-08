Die Urania in Staßfurt steht für internationale Völkerverständigung. Das zeigt sich nicht nur in Sprachkursen. Derzeit absolviert eine junge Frau aus Ecuador ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Urania.

Staßfurt - Yamileth Jazmín Muñoz Mejia hat zwei Vornamen und Nachnamen, die in Staßfurt gar nicht (mehr) benutzt werden. „Jaz? Trinkst du auch einen Kaffee?“, fragt Bianca Görke, Geschäftsführerin der Urania. Diese nickt. „Hallo Jaz! Wir sehen uns“, heißt es, als Christine Hein, Vorsitzende der Urania, an diesem Nachmittag kurz im Büro vorbeischaut. Hände schütteln hier, eine Frage und ein Schulterklopfen da. Und Jaz lächelt und lächelt und lächelt. „Sie hat so eine offene, herzliche Art. Ihr fliegen überall die Herzen zu“, sagt Görke über die junge Frau, die seit 14. Juli in der täglichen Arbeit beim Bildungsträger Urania eingebunden ist.