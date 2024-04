Der Egelner Förderverein „Sine musica nulla vita“ lädt zum ersten nationalen Kinder- und Jugendchorfest in die Stadtkirche ein. Daran nehmen vier Chöre aus Sachsen-Anhalt teil.

Junge Sänger geben sich Stelldichein: Chorfest in Egeln

Der Mädchenchor Halle-Neustadt tritt heute beim Kinder- und Jugendchorfestival in der Stadtkirche in Egeln auf.

Egeln - Die Stadt Egeln steht heute wieder ganz im Zeichen der Musik. Dort findet am Samstag, 13. April, 15 Uhr in der Stadtkirche St. Christophorus das erste nationale Kinder-und Jugendchorfest statt. Veranstalter ist der Förderverein Sine musica nulla vita Egeln, der regelmäßig auch die Internationalen Chorfestivals in der Bördestadt ausrichtet.