Kleiner Schwanennachwuchs in Staßfurt. Foto: Karin Tietze

Am Stadtsee in Staßfurt gibt es Schwanennachwuchs zu bestaunen. Die Redaktion erreichten erste Fotos der kleinen Küken.

Staßfurt (dt) l Es gibt Nachwuchs bei den Schwänen am Stadtsee in Staßfurt. Die Staßfurter Volksstimme Redaktion erreichten nun auch erste Bilder der kleinen Schwanenküken. "Ich hab mir die Zeit genommen und durfte das Schlüpfen der ersten beiden Schwanenküken mit beobachten. Noch sehr tollpatschig, aber schon flauschig haben sie sich hier präsentiert", schreibt Karin Tietze in einer Nachricht und hat sogar noch ein Bild der Kleinen parat.

Auch Staßfurterin Sabine Böttcher schickt über den Facebook-Kanal Volksstimme Salzland einige Fotos vom Schwanen-Nachwuchs. Auch sie konnte beobachten, wie die Kleinen aus ihren Eiern schlüpfen. "Es tolles Erlebnis", resümiert sie kurz per Nachricht.

Die Kleinen haben gräuliches Gefieder, das erst im Verlauf des ersten Lebensjahres heller wird. Ihr volles, weißes Gefieder, so wie es die Eltern tragen, bekommen die Jungschwäne erst nach der Vollmauser im zweien Lebensjahr. Das zumindest berichtet ein bekanntes Internetlexikon.