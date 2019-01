Am Freitag wurde mit der Verlegung der Kabel am Staßfurter Bahnhof begonnen. Läuft alles nach Plan, werden die Arbeiten nächste Woche abgeschlossen sein. Foto: Enrico Joo

Bauarbeiten in Staßfurt haben begonnen. Bis nächste Woche könnten Kameras installiert sein, mit denen Vandalismus verhindert werden soll.

Staßfurt l Das Radio summt in dem aufgeschlossenem Auto munter vor sich hin, die Kofferraumklappe ist oben, Neugierige Passanten drehen sich zweimal um und fragen sich, was hier passiert. Ein orangefarbenes Stromkabel liegt quer über den Weg an Gleis 1 am Staßfurter Bahnhof. Es ist wuselig geworden. Zwei Bauarbeiter haben gestern damit begonnen, die Kabel zu verlegen, um die geplante Videoüberwachung zu realisieren.

Seit Anfang Dezember flatterte davor bereits ein rot-weißes Absperrband bei Wind und Wetter vor sich hin. Kleine Sandberge türmten sich darin, Steine wurden entfernt, Leerrohre verlegt. Die Grundlagen waren gelegt für die technische Umrüstung zur Videoüberwachung. „Wir hatten die vorbereitenden Maßnahmen schnell erledigt“, sagt Ingo Brüggemann, Leiter des Stadtpflegebetriebs.

Gespräche zogen sich

Wegen des erhöhten Aufkommens von Vandalismus und Schmierereien sowie immer wieder kehrenden Beschmutzungen hatte die Stadt Staßfurt beschlossen, am Bahnhof Videokameras zu installieren (Volksstimme berichtete). „So kann es nicht weitergehen. Und ich kann nicht länger akzeptieren, dass sich den Staßfurterinnen und Staßfurtern sowie den Gästen unserer Stadt ein solch unansehnliches Erscheinungsbild bietet“, hatte auch Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) bereits im November gesagt. Schon im alten Jahr sollten die Umbauarbeiten abgeschlossen sein.

Doch wie so oft, wenn mehrere Köche den Brei herumrühren, zog sich die ganze Maßnahme. Denn zwar hatte der Stadtpflegebetrieb zügig gehandelt bei den vorbereitenden Maßnahmen, der nächste Schritt ließ aber auf sich warten, weil die Gespräche mit der Fremdfirma nicht so zügig verliefen, wie sie das sollten. „Uns wurde eigentlich versprochen, dass die Bauarbeiten bereits am 7. Januar beendet sind“, erklärt Wolfgang Kaufmann, Fachbereichsleiter Bauen der Stadt Staßfurt.

Nun ging aber alles ganz schnell. Noch Anfang der Woche hatte Kaufmann vergeblich versucht, die beauftragte Firma aus Schönebeck zu erreichen. Am Donnerstag kam aber die Mail, dass es morgen losginge. „Etwas Schöneres kann es nicht geben“, sagt Kaufmann. Derzeit werden die Verbindungskabel zum Aufgang eingefädelt, in der nächsten Woche kommen die Kabel an der Brücke, danach die Kameras. „Wir wollen die Arbeiten im Januar abschließen. Das dauert zwei bis drei Tage, maximal vier“, erklärt Kaufmann. Läuft alles nach Plan, könnten die Arbeiten also Ende nächster Woche abgeschlossen sein.

Was genau gemacht wird? Über mehrere Meter werden in den schon verlegten Leerrohren vom Verteilerkasten bis hoch zum Fahrstuhl Glasfaserkabel verlegt. Auch die Installation der Kameras übernimmt die Firma aus Schönebeck. Zusammen mit den schon erfolgten vorbereitenden Maßnahmen kostet das die Stadt rund 12 000 Euro. Die waren im Haushalt 2018 eingeplant. Und auch wenn die Arbeiten im Jahr 2019 noch nicht abgeschlossen sind, die Finanzierungs ist abgesichert, weil die Arbeiten noch im alten Jahr begonnen hatten.

Wichtig ist dabei, dass die Stadt Staßfurt nicht firmeneigenes Gelände der Deutschen Bahn filmen darf. „Da gab es eine Sicherheitseinweisung“, erklärt Kaufmann. Nur die Flächen, die der Stadt gehören, darf die Stadt auch filmen. Und auch nur diese auswerten. Der Server für die Aufnahmen steht bei den Stadtwerken. Dort laufen die Fäden der Überwachung zusammen. Die Stadt Staßfurt will mit den Kameras vor allem potentielle Täter abschrecken.

Regelmäßige Reinigung

Denn der Zustand der Fahrstühle und Brücken ist beschämend. Gerissene Scheiben, Zigarettenstummel, Essensreste und sowieso überall großflächige Beschmierungen an Schreiben und Abdeckungen sind der ganz normale Wahnsinn am Bahnhof. Dabei ist der Stadtpflegebetrieb nicht untätig bei der Reinigung. Fünfmal in der Woche werden die Brücke und dreimal die Treppenaufgänge gereinigt. Einmal im Monat erfolgen durch eine externe Firma zusätzlich eine Nassreinigung und die Glasreinigung. Und doch sind die Saubermacher vom Dienst immer nur zweiter Sieger im Kampf gegen die Dreckspatzen. Auch deswegen müssen die Kameras so schnell wie möglich her.