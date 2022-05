Kampf gegen Niederschlagswasser-Anschlusszwang im Gebiet „Bode-Wipper“ geht weiter

Groß Börnecke - Die mehr als 600 Mitglieder zählende Bürgerinitiative „Bezahlbares Abwasser“ will weiter gegen einen Niederschlagswasser-Anschluss- und Benutzungszwang kämpfen. Das wurde in der Mitgliederversammlung am Sonnabendnachmittag im Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Groß Börnecke deutlich.