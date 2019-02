Am Anfang ihrer Karnevalsveranstaltungen singen alle Akteure gemeinsam „In Hohenerxleben ist heute Karneval“. Dieses Jahr geht das närrische Treiben im Ort in die zwölfte Session. Das kurzweilige Programm über zweieinhalb Stunden findet im Dorfgemeinschaftshaus mit 70 Plätzen statt und wurde zum ersten Mal am 10. Februar bei einem Kinderkarneval aufgeführt. Fünf Abendveranstaltungen finden zwischen 15. Februar und 2. März statt. Fotos: Franziska Richter