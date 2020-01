Die Staßfurter Karnevalisten proben für die fünfte Jahreszeit.

Staßfurt (fr) l „Pfeffer! - Salz!“ erschallt es auch schonmal dieser Tage, wenn sich die Karnevalisten unter Federführung des Staßfurter Männerchors zu ersten größeren Probeterminen treffen. Diese bunte Truppe ist nur ein Teil der insgesamt 63 Mitwirkenden, die einen „Kessel Buntes!“ nach Art der einstigen Fernseh-Show kochen werden. Der „Kessel“ wird bei den Vorstellungen am 15. und 22. Februar unter anderem gewürzt mit Hauff und Henkler, Nina Hagen, Herricht und Preil. Ein Wiedersehen wird es auch mit den Roten Gitarren und Abba geben. Ja selbst mit Udo Lindenberg, auch wenn der nie im Original-„Kessel“ auftreten durfte. Das Programm wird alle Generationen ansprechen versprechen die Jecken, die selbst zwischen sechs (Alea) und 84 Jahre (Kurti Görisch) jung sind. Der Kartenvorverkauf im Modestübchen Stops und Reisebüro Pflugmacher läuft. Jetzt, sechs Wochen vor Beginn, sind immerhin schon so viele Tickets verkauft wie am Ende der vergangenen Saison.Foto: Falk Rockmann