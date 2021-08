Karten für die große Kultursause in Staßfurt

Am Wochenende vom 20. und 21. August treten in Staßfurt regional bekannte Bands und Komiker auf - Abalance, Neufeld, Zwickmühle, Hengstmänner und Tatjana Meissner.

Staßfurt - Für den „Kultursommer 2021“ am 20. und 21. August sind jetzt Karten im Vorverkauf zu haben. Für den Auftakt der Veranstaltungsreihe des Salzlandkreises in Staßfurt wurde ein hochkarätiges Programm zusammengestellt. An dem Freitagnachmittag und an dem Samstag ganztätig werden der Bennecksche Hof und der Sperlingsberg zum Open Air-Festival mit Konzertbühnen verwandelt. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen finden ausgewählte Veranstaltungen im Salzlandtheater statt.

Regionale Künstler sowie Vereine sollen Musik, Gesang, Tanz, Lesungen sowie Kabarett zum Besten geben. Der Salzlandkreis bekommt dafür 232000 Euro Fördergeld von der Bundesstiftung für Kultur. Hauptpartner des Kultursommers ist in Staßfurt der Förderverein des Salzlandtheaters.

Tagsüber wird kein Eintritt erhoben. Der Eintritt für die Abendprogramme beträgt drei Euro, ist aber pro Bühne und Tag nur einmal zu entrichten. Für diese Abendveranstaltungen ist der Vorverkauf jetzt eröffnet und erfolgt online unter www.salzlandtheater.de/kuso21 und an den Vorverkaufsstellen (Bürgerservice, Reisebüro Haubold und Reisebüro Pflugmacher in Staßfurt, Reisebüro Sander in Egeln, Bilderwerkstatt in Güsten, Schuer Reisen in Schönebeck). Karten sind für folgende Konzerte und Auftritte notwendig:

Bühne Benneckscher Hof

- Freitag, 20. August, 20 Uhr: F.Misd, Finest Irish Folk, die Klassiker der Irish Pubs

- Samstag, 21. August, 18.30 Uhr: Tatjana Meissner und André Kuntze, „Es war nicht alles Sex“ – Comedyshow mit Live-Musik

- Samstag, 21. August, 20.30 Uhr: Abalance ? ABBA-Revival, die größten Hits der schwedischen Pop-Ikonen

Bühne am Sperlingsberg

- Freitag, 20. August, 18 Uhr: Magdeburger Zwickmühle, „Geld oder Hiebe“

-Freitag, 20. August, 20 Uhr: Ensemble Pariser Flair, ein Abend im Stile des New Yorker Broadways

- Samstag, 21. August, 19 Uhr: Araujo, Jazz Trio

- Samstag, 21. August, 21 Uhr: Neufeld