Cochstedt - Auf ihrer Sommertour durch den Salzlandkreis machte die SPD-Fraktionschefin des Landtages, Katja Pähle, Station in Cochstedt, speziell auf dem Verkehrsflughafen Cochstedt. Dort hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt das Nationale Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtsysteme etabliert.

Was sich dahinter verbirgt, was bislang erreicht wurde und welche Pläne es für das Gelände des ehemaligen Militärflughafens der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland gibt, der nach der Wende groß ausgebaut worden war, berichtete der kommissarische Leiter Daniel Sülberg der SPD-Politikerin. Über das, was sie von ihm erfuhr, war sie total erstaunt.

„Der Besuch in Cochstedt hat mir gezeigt, dass wir eine wunderbare Infrastruktur für die zukünftige Luftfahrttechnik in Sachsen-Anhalt haben. Das ist etwas, worauf wir wirklich stolz sein können. Denn all das, was wir uns heute noch als Zukunftsmelodie oder -musik vorstellen, kann hier erprobt und damit im wahrsten Sinne des Wortes zum Fliegen gebracht werden“, schwärmte Katja Pähle nach der Besichtigung in Cochstedt, bei der sie auch den für die Abfertigung von Geschäftsfliegern notwendigen und als Büro dienenden Tower in Augenschein nehmen durfte.

Sie sei positiv überrascht gewesen über das, was dort bislang aufgebaut und vom DLR geleistet wurde.

„Das Nationale Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtsysteme ist wirklich etwas, womit Sachsen-Anhalt europaweit bekannt ist und das unter dem schönen Ortsnamen Cochstedt. Was will man mehr“, sagte die aus Halle stammende SPD-Politikerin, die in ihrer Fraktion auch für die Wissenschaft zuständig ist. Von daher war dieser Termin in Cochstedt für sie in mehrfacher Hinsicht interessant.

Katja Pähle, die bei ihrem Besuch in Cochstedt vom SPD-Kreischef Jannis Gallinat begleitet wurde, sagte, dass man in Magdeburg froh sei, dass das Land nach der Insolvenz der damals dort tätigen Firmen von privaten Investoren mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt für diesen Standort, in den viele Steuermillionen geflossen sind, eine passende Nachnutzung gefunden hat. Vor der Übernahme durch das DLR sei man im Landtag von Sachsen-Anhalt besorgt gewesen, dass es für den einzigen Verkehrsflughafen im Land keine Zukunft gebe und er nach der Insolvenz verfallen würde.

„Ich war heute zum ersten Mal im Nationalen Erprobungszentrum des DLR hier in Cochstedt und bin begeistert. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie das DLR den Komplex entwickelt hat und welche Ideen es für das Gelände gibt“, sagte SPD-Kreischef Jannis Gallinat der Volksstimme. „Als Salzländer“, so fügte er hinzu, „können wir froh sein, ein solches Vorzeigeprojekt bei uns zu haben. Mit Daniel Sülberg als Leiter an der Spitze bin ich überzeugt, dass sich das Vorhaben sehr gut entwickeln wird und es weiterhin an Größe und Bekanntheit gewinnt. Hier werden mit Sicherheit wichtige Erkenntnisse für den Fortschritt des unbemannten Fliegens und die Entwicklung entsprechender Techniken gewonnen. Hier wird Zukunft gemacht.“

Über die institutionelle Förderung wird das DLR in Cochstedt zu 90 Prozent vom Bund und zu 10 Prozent vom Wissenschaftsministerium Sachsen-Anhalt gefördert, wobei der Landesanteil im Jahr 2022 636 000 Euro betrug, wie das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Ende des vergangenen Jahres mitteilte.

Darüber hinaus werde der Kauf des Grundstücks mit einer Summe von 1,5 Millionen Euro über zehn Jahre vom Wissenschaftsministerium refinanziert.

„Geplant ist zudem die zusätzliche Finanzierung eines Kompetenzzentrums, das im Rahmen eines institutionellen Forschungsprogramms aus Strukturstärkungsmitteln bis 2038 finanziert werden soll. Die hier geplanten Forschungsaktivitäten zur Eingliederung von unbemannten Luftfahrtsystemen in den Luftraum sollen unmittelbar dem geplanten Umbau des Mitteldeutschen Reviers zu einem europäischen Logistikhub dienen und damit einen nachhaltigen Beitrag zum Strukturwandel leisten“, so Ministeriumssprecher Matthias Stoffregen.

Das Wissenschaftsministerium des Landes befinde sich hierzu mit dem Bund im Austausch.