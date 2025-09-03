Lucas Böhme ist Anfang August als angehender Industriekaufmann bei Staßfurts Stadtwerken gestartet. Wie er die ersten Wochen der Ausbildung erlebt hat.

Staßfurt - Gut vier Wochen arbeitet Lucas Böhme nun bei Staßfurts Stadtwerken. Ein Monat, in dem der angehende Industriekaufmann erst einmal die Finanzbuchhaltung unter die Lupe genommen, ein Monat, in dem der 19-Jährige aber auch bereits in andere Bereiche reingeschnuppert hat. Erstes Fazit: Wenn’s am Ende der drei Jahre dauernden Ausbildung (wieder) die Buchhaltung ist, freue er sich über einen abwechslungsreichen Job. Für den Fall, dass ihn die bald folgenden Abteilungen Controlling, Vertrieb, Kundencenter und Personalwesen mehr ansprechen (und wollen): „Es haben mich hier alle mit offenen Armen empfangen“, sagt Lucas Böhme.