Kein kompletter Ausbau des Marbegrabens in Staßfurt

Staßfurt - Seit vielen Jahren ist der Marbegraben ein Zankapfel in den Diskussionsrunden in Staßfurt. Nicht nur im Stadtrat, auch in Ausschüssen und vor allem im Ortschaftsrat Förderstedt wird der Ausbau des 14 Kilometer langen Grabens zwischen Glöthe und der Bode gefordert. So soll verhindert werden, dass ein Hochwasser Flächen und Ortschaften überspült.