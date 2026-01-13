Der Zustand des Radwegs an der Kreisstraße zwischen Rathmannsdorf und Güsten ist seit Jahren in der Kritik. Zudem verliert die „Allee“ bald ihre Namensberechtigung.

Der Platten-Radweg zwischen Rathmannsdorf und Güstener Stadion ist offensichtlich Niemandsland. Die wenigen Hundert Meter sind schwierig zu befahren.

Staßfurt/Rathmannsdorf/ Güsten. - Es ruckelt im Takt wie dereinst bei Reisen über Gleise der Reichsbahn. Nur sehr viel ungemütlicher. Wer über die Betonplatten des Fahrradwegs zwischen Rathmannsdorf und Güsten rollt, fühlt sich irgendwie daran erinnert – muss dabei aber unbedingt den Lenker fest im Griff haben und höllisch aufpassen, nicht in die Fugen zwischen die zweireihigen Meter-mal-Meter-Platten zu geraten. Abgesehen davon, dass der Weg dieser Tage vom Schnee verweht wurde, so dass auch der Wirt von der Stadiongaststätte und seine Gäste nicht wie gewohnt über den Weg zum Ziel kamen.