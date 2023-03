Warum die Gemeinde Angehörige bei Verstößen an Rasen-Urnengrabstätten mit Grabplatte in Zukunft noch mal anschreiben und im Wiederholungsfall Geld kassieren will.

Borne - In der Gemeinde Borne halten sich viele Bürger nicht an die Friedhofssatzung, die der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2021 beschlossen hatte. Das teilte Bürgermeister Sven Rosomkiewicz (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal der Gemeinde mit. Seinen Worten zufolge gebe es Verstöße auf den Rasen-Urnengrabstätten mit Grabplatte in Borne, wo die Bestattung in einer Rasenfläche mit einer liegenden Grabplatte erfolgt.