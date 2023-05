Seit Februar findet jeden Dienstag in der Sporthalle der Goethe-Grundschule in Staßfurt Kinder-Qigong statt. Bis zu zwölf Kinder lernen dabei, wie sie ihre Gefühle besser einordnen können.

Kinder von der Goethe-Schule in Staßfurt finden mit Qigong ihr inneres Gleichgewicht

Staßfurt - Fiona ist völlig versunken. Die Ansagen von Holger Feger bekommt die Drittklässlerin gar nicht mehr richtig mit. In der Entspannungsphase ist das Mädchen auf der Matte der Turnhalle fast eingeschlafen. Sie hat sich fallenlassen, ihre innere Ruhe gefunden. Die Welt um sich hat die Grundschülerin – zumindest in diesem Moment – ausgeknipst. Am Ende lächelt sie, als der Kurs vorbei ist. Alles ist gut.