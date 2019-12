Die Kita "Güstener Spatzen" steht im Bundesfinale um den Deutschen Kita-Preis 2020. Diskussionen um die Kita gibt es dennoch.

Güsten/Berlin l Es will einfach nicht zusammenpassen. Einerseits verfolgt die Verbandsgemeinde Saale-Wipper unablässig die Rückübertragung der Kindertagesstätte „Güstener Spatzen“ aus der Trägerschaft der Volkssolidarität. Dass es sich nur um diese Einrichtung handeln kann, ist – trotz stengster Geheimhaltungsstufe – erneut bei der jüngsten Verbandsgemeinderatssitzung deutlich geworden, als vier Vertreter dieses Trägers zu Gast waren. Nicht zuletzt, auf Aufklärung hoffend.

Andererseits scheint kein Elternvertreter wirklich etwas gegen eine Rückübertragung der Trägerschaft in die Verantwortung der Verbandsgemeinde zu haben. Möglicherweise, weil auch in diese Richtung bislang keine offiziellen Informationen gelangt sind, warum der Saale-Wipper so stark an der Kehrtwende gelegen ist.

Was ist mit der Trägerschaft?

Immerhin übernahm die Volkssolidarität zum 1. Januar 2001 die Trägerschaft der Kindertagesstätte „Güst‘ner Spatzen“ – damals noch mit Apostroph im Namen – und mit Billigung der zu dieser Zeit zuständigen Stadt Güsten.

Nachdem Peter Rietsch (Bürgerfraktion Saale-Wipper) im Verbandsgemeinderat jüngst in Giersleben quasi in letzter Minute ein Rederecht für einen Vertreter des Kita-Trägers erwirken konntesteht nur so viel fest, dass die Volkssolidarität nach wie vor keine Veranlassung sieht, die „Güstener Spatzen“ aufzugeben.

Während ihrer mehrheitlich von den Räten zugestandenen Redezeit im nichtöffentlichen Teil der Sitzung, also auch unter Ausschluss der interessierten Einwohner und der Presse, durfte die Kita-Leiterin in fünf Minuten die Arbeit des Kita-Teams darstellen.

Keine Transparenz

Während auch die Volkssolidarität von der Verbandsgemeinde nach wie vor im Dunkeln darüber gelassen wird, welche Gründe zu den Rückübertragungsabsichten geführt haben, bleibt Verbandsgemeinde-Bürgermeister Jan Ochmann (CDU) der Öffentlichkeit die Information darüber und auch über den im Rat seit der nichtöffentlichen Sitzung in Giersleben eingeschlagenen Weg weiter schuldig.

Noch unbegreiflicher wird die Situation dadurch, dass die Einrichtung mittlerweile ins Finale um den Deutschen Kita-Preis 2020 eingezogen ist.

Die „Güstener Spatzen“ gehören jetzt zu den zehn besten Kindertagesstätten der Kategorie „Kita des Jahres“. Das heißt, die Trophäe und 25 000 Euro Preisgeld sind zum Greifen nah. Die 2. bis 5. Plätze erhalten je 10 000 Euro.

Unter den besten zehn Kitas

„Um zu den fünf Preisträgern der Kategorie ,Kita des Jahres‘ zu gehören, muss die Kita ,Güstener Spatzen‘ auch in der letzten Auswahlrunde überzeugen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative Deutscher Kita-Preis. Preisverdächtig sei, „wer Kinder überzeugend in den Mittelpunkt seiner pädagogischen Arbeit stellt, Team, Eltern und Nachbarschaft einbindet sowie aus seinen Erfahrungen lernt.“

Bei der Auswahl würden die Juroren auch auf die Rahmenbedingungen vor Ort achten. „Denn der Deutsche Kita-Preis fokussiert sich nicht ausschließlich auf gute Ergebnisse, sondern würdigt gute Prozesse unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen“, so die gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums und mehrerer Stiftungen.

Anfang 2020 werden die „Güstener Spatzen“ von Experten der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sowie der Internationalen Akademie Berlin (INA) besucht. Dabei stehen eine Gruppendiskussion mit Erziehern, Interviews mit Kita-Leitung und Träger sowie Gespräche mit Eltern und Kindern auf dem Programm.

Weitere Infos zum Deutschen Kita-Preis und zur Auswahl der Preisträger unter www.deutscher-kita-preis.de