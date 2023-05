Am Pfingstmontag hat Diethard Schaffenberg in der Marienkirche in Staßfurt seinen letzten Gottesdienst gehalten. Der 70-jährige Pfarrer ist in den Ruhestand gegangen. Nun übernimmt ein vierköpfiges Team.

Staßfurt - Die Sitzplätze in St. Marien hatten nicht mehr ausgereicht. Die Marienkirche in der Bergstraße in Staßfurt war voll. Sehr voll. Ungefähr 300 Besucher hatte der Gottesdienst in der katholischen Kirche am Pfingstmontag. Einige Gläubige mussten sogar stehen. „So etwas hatten wir lange nicht. Und das wird es auch so schnell nicht wieder geben“, sagt Michael Kothe, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates.