Bildung Kita-Kinder in Hecklingen sind die Künstler für das Adventskalender-Rätsel

So viel Heimlichkeit ... Mädchen und Jungen der Kita in Hecklingen haben in den zurückliegenden Wochen gemalt. Viele weihnachtliche Motive für das Adventskalender-Rätsel der Volksstimme sind dabei entstanden.